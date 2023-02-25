Однак суттєвих опадів синоптики не очікують ніде. Найсильніші будуть у вигляді помірного дощу та дощу з мокрим снігом у декількох областях України. А ось хмари затягнуть небо над усією державою.

Цікаво +19 градусів: де прогнозують найвищу температуру в останні зимові дні

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури за вікном, то вона радуватиме не зимовими позначками на термометрах. Так, наприклад, вночі найсильніший холод очікується у межах -1 градуса, а вдень мінімально буде +2.

Найтепліше у неділю буде на Півдні України. Там температура коливатиметься вдень від +4 до аж +17. Найхолодніші температури ж будуть на Заході, де очікують від +2 до +6. Щодо Півночі, то там українці відчуватимуть від +3 до +5, а на Сході України – від +6 до +9.

Погода у містах України 26 лютого

Київ – +3...+5

Ужгород – +4...+6

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +3...+5

Суми – +3...+5

Полтава – +5...+7

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +6...+8

Харків – +7...+9



Прогноз погоди на 26 лютого / Дані Укргідрометцентру