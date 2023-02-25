Цікаво, що далі прогнозують навіть до +19. Де ж чекати найвищих температур в останні зимові дні, розповідає 24 Канал.

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Де буде найвища температура

Зауважимо, що на суботу, 25 лютого, синоптики прогнозували у більшості областей вже понад 10 градусів тепла. У частині +12...+14, а на Півдні вже навіть до +16 градусів. Найпрохолодніше у східних і північно-східних областях. Там переважно +5.

Втім, найвищу температуру прогнозують на передостанній день лютого. Так у понеділок, 27 лютого, у Криму повітря може прогрітися аж до +17...+19 градусів вдень.

Цікаво, що досить-таки великі плюси, ймовірно, будуть навіть вночі. За прогнозом Укргідрометцентру, у темну пору доби на тимчасово окупованому півострові +8...+10 градусів.

Тим часом на Заході та Півночі буде значно прохолодніше. Там максимум здебільшого лише +4.

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Прогноз погоди на 27 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру