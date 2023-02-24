Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Зазначили, що очікують на перший рівень небезпеки.

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"За даними Укргідрометцентру, 25 лютого вдень в Україні пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, на високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів за секунду, хуртовина. Вдень в Карпатах значний сніг, на Закарпатті значний дощ та мокрий сніг (I рівень небезпеки, жовтий)", – розповіли у ДСНС.

Небезпека у столиці

Як розповіли у ДСНС, у Києві та області до кінця 24 лютого також будуть пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Рятувальники закликають бути уважними та обережними під час перебування на вулиці. Зокрема, радять триматися якомога далі від ліній електропередач та не паркувати автомобілі, де може впасти щось важке.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, – наголосили у пресслужбі ДСНС.

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