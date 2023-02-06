Так, вже третю добу буковинські дорожники ліквідовують наслідки негоди. Складна ситуація була на вихідних.

До теми Зима в Україні: в Карпатах -20, на Прикарпатті дороги перемітає снігом вже другу добу

Зокрема, замело ділянку траси М-19 у напрямку МАПП "Порубне". Відтак утворилось скупчення вантажівок. Фури чекали своєї черги на перетин кордону, а спецтехніка не мала можливості належно та оперативно розчистити дорогу.

Наразі опади не вщухають. Місцями намело майже до пів метра снігу. Вночі проїзд забезпечували 120 робітників ДП "Чернівецький облавтодор" та 63 одиниці техніки.

Водії намагались проскочити

Зазначають, що роботи дорожникам додавали водії вантажівок. Вони намагались проскочити зустрічною смугою, відтак блокували проїзну частину.

Через це утворювалися затори і снігоприбиральна техніка не могла проїхати, щоб розчистити та підсипати дорогу. Спецтехніка досі працює, тому водіїв просять оступатися у русі, водіям вантажівок радять перечекати негоду.

Дороги на Буковині / Фото Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області:

На Прикарпатті – теж негода

В Івано-Франківській області також продовжуються снігопади, пише голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона повідомила, що утруднений проїзд до сіл Перехресне, Черетів Верховинського району, також по Заболотівській ТГ.

Ба більше, синоптики прогнозують сніг ще декілька днів. Тому водіям та пішоходам варто бути обачними.