За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, там складні погодні умови. За даними Івано-Франківської ОВА, вітер в області ще подекуди створює перемети, інформує 24 Канал.
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Яка погода в Карпатах
Через негоду в Карпатах людям порадили утриматись від виходу на високогір'я.
Станом на 08:00 05 лютого 2023 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 метрів), вітер північний, 14 метрів за секунду, температура повітря -20°С,
– мовиться в повідомленні.
Гора Піп Іван Чорногірський вся в снігу, там мороз та погана видимість / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що станом на ранок 5 лютого люди можуть їздити дорогами державного та місцевого значення. За її словами:
- протягом доби 4 лютого місцеві дорожники чистили дороги від снігових заметів;
- працювали всю ніч проти 5 лютого;
- станом на ранок 5 лютого продовжували розчищати проблемні ділянки доріг.
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Хоча інтенсивність снігопаду зменшилася, але сильний вітер місцями утворює перемети. Тож працівники дорожнього господарства продовжують забезпечувати проїзд дорогами,
– заявила Онищук.
Посадовиця розповіла, що загалом на дорогах державного значення працювали 53 одиниці спецтехніки, на місцевих – 35 одиниць.
На жаль, через негоду 4 лютого в області траплялись аварії. Людей закликали їхати обережно та дотримуватись безпечної дистанції.
Погода в Україні: що прогнозують
- Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха розповіла, що температура по всій Україні буде знижуватись. Тобто мороз буде як вдень, так і вночі.
- Наталя Птуха пояснила, що 5 лютого буде так званий "перехідний день": вночі температура буде мінусовою, а вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
- Однак в Україну таки прийдуть сильні морози. Температура повітря знизиться до -10 градусів. Протягом 5 – 6 лютого почнеться зниження температури: 5 – 10 градусів морозу вночі та 0 – 6 градусів морозу вдень.