Під час брифінгу синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха розповіла, чи слід очікувати снігу та "справжньої зими" в лютому. Про це інформує 24 Канал.

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Розслаблятися не варто

Метеорологиня зробила акцент на тому, що температура по всій території України буде знижуватися та набувати морозних значень – себто позначки термометри опустяться до від'ємних значень. Тобто в лютому варто очікувати "повернення зими", однак не надто сильної та страхітливої.

Морози будуть як і в нічні, так і в денні години. Не надто сильні одразу можу сказати. Дуже переживати не варто. Однак все одно треба утеплюватись,

– сказала Птуха.

Окрім того, вона констатувала, що зниження температур відбудеться найближчими днями. А 5 лютого – це "перехідний день". Власне, у ніч на цей день температура буде мінусовою, а вдень – від 3 морозу до 2 тепла.

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Водночас від 5 до 6 лютого розпочнеться зниження температури до 5 та навіть 10 градусів морозу. У той час, як вдень буде від 0 до 6 градусів морозу.

Щодо опадів – зі заходу наближається циклон. Буде проходити через Південний захід України,

– також сказала синоптикиня.

Власне, сніг насамперед слід очкувати на Заході та Півдні України. Очікується посилення вітру та снігові опади на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та Чернівеччині.

Нагадаємо, що синоптикиня Наталія Птуха розповіла, на яких сайтах небезпечно дивитися прогноз погоди та чому. За її словами, єдиним достовірним джерелом, що може прогнозувати погоду є Укргідрометцентр.