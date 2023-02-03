Про це під час пресбрифінгу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха. Вона назвала області, які зачепить циклон.
До теми До України йде похолодання: коли чекати посилення морозів
В Україну прийдуть морози
Птуха зазначила, що 5 – 6 лютого розпочинається зниження температури:
- 5 – 10 градусів морозу в нічні години;
- 0 – 6 градусів морозу в денні години.
Щодо опадів. До нас із заходу зараз наближається циклон. Він буде проходити через південно-західну частину України. Звичайно, він вплине на західні області, південні. В цих областях ми очікуємо найближчим часом посилення вітру,
– зауважила синоптикиня.
Вона додала, що основним проявом циклону буде саме посилення вітру. Пориви зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду очікують в більшості західних областей, особливо у:
- Закарпатській області,
- Львівській області,
- Івано-Франківській області,
- Чернівецькій області.
"Також цей циклон несе опади. Тому в цих областях, які я зазначила, завтра (4 лютого – 24 Канал) очікуємо на значний сніг. Тобто майте це на увазі", – наголосила Птуха.
Варто прочитати На яких сайтах небезпечно дивитися прогноз погоди і чому: пояснення синоптика
У ДСНС закликали бути уважними
В Укргідрометцентрі зазначили, що 4 лютого у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях будуть значний сніг та хуртовина. Рівень небезпечності – "жовтий".
У ДСНС також повідомили про погіршення погодних умов️.
"Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – мовиться у повідомленні.
Рятувальники закликали водіїв та пішоходів бути уважними на дорозі та за можливості не планувати довгі поїздки й дотримуватися правил безпеки.