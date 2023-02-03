Про це під час пресбрифінгу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха. Вона назвала області, які зачепить циклон.

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Птуха зазначила, що 5 – 6 лютого розпочинається зниження температури:

5 – 10 градусів морозу в нічні години;

0 – 6 градусів морозу в денні години.

Щодо опадів. До нас із заходу зараз наближається циклон. Він буде проходити через південно-західну частину України. Звичайно, він вплине на західні області, південні. В цих областях ми очікуємо найближчим часом посилення вітру,

– зауважила синоптикиня.

Вона додала, що основним проявом циклону буде саме посилення вітру. Пориви зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду очікують в більшості західних областей, особливо у:

Закарпатській області,

Львівській області,

Івано-Франківській області,

Чернівецькій області.

"Також цей циклон несе опади. Тому в цих областях, які я зазначила, завтра (4 лютого – 24 Канал) очікуємо на значний сніг. Тобто майте це на увазі", – наголосила Птуха.

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У ДСНС закликали бути уважними

В Укргідрометцентрі зазначили, що 4 лютого у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях будуть значний сніг та хуртовина. Рівень небезпечності – "жовтий".

У ДСНС також повідомили про погіршення погодних умов️.

"Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – мовиться у повідомленні.

Рятувальники закликали водіїв та пішоходів бути уважними на дорозі та за можливості не планувати довгі поїздки й дотримуватися правил безпеки.