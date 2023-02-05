По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, там сложные погодные условия. По данным Ивано-Франковской ОВА, ветер в области еще иногда создает переметы, информирует 24 Канал.

К теме Вернется ли зима в феврале: в Укргидрометцентре призвали украинцев не расслабляться

Какая погода в Карпатах

Из-за непогоды в Карпатах людям посоветовали воздержаться от выхода на высокогорье.

По состоянию на 08:00 05 февраля 2023 года на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, туман (видимость до 20 метров), ветер северный, 14 метров в секунду, температура воздуха -20°С,

– говорится в сообщении.



Гора Поп Иван Черногорский вся в снегу, там мороз и плохая видимость / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук заявила, что по состоянию на утро 5 февраля люди могут ездить по дорогам государственного и местного значения. По ее словам:

в течение суток 4 февраля местные дорожники чистили дороги от снежных заносов;

работали всю ночь на 5 февраля;

по состоянию на утро 5 февраля продолжали расчищать проблемные участки дорог.

Какая ситуация на дорогах Прикарпатья: смотрите видео

Хотя интенсивность снегопада снизилась, но сильный ветер местами образует переметы. Поэтому работники дорожного хозяйства продолжают обеспечивать проезд по дорогам,

– заявила Онищук.

Чиновница рассказала, что всего на дорогах государственного значения работали 53 единицы спецтехники, на местных – 35 единиц.

К сожалению, из-за непогоды 4 февраля в области случались аварии. Людей призывали ехать осторожно и соблюдать безопасную дистанцию.

Погода в Украине: что прогнозируют