Актуальный прогноз погоды сообщили синоптики Укргидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
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Какой будет температура
Температура ночью 14 – 19 градусов тепла, на юге страны до 22 градусов; днем 25 – 30 градусов, в юго-восточной части 28 – 33 градусов, в западных, Винницкой и Одесской областях 20 – 25градусов (в Карпатах ночью 8 13 градусов, днем 14 – 19 градусов).
В Киеве в пятницу, 26 июля, без осадков. Ветер северо-восточный, 3 – 8 метра за секунду. Температура ночью 17 – 19 градусов, днем 27 – 29 градусов.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +27...+29
- Ужгород – +27..+29
- Львов – +22...+24
- Ивано-Франковск – +24...+26
- Тернополь – +22...+24
- Черновцы – +22...+24
- Хмельницкий – +22...+24
- Луцк – +22...+24
- Ровно – +24...+26
- Житомир – +27...+29
- Винница – +24...+26
- Одесса – +29...+31
- Николаев – +29...+31
- Херсон – +29...+31
- Симферополь – +30...+32
- Кропивницкий – +24...+26
- Черкассы – +23...+25
- Чернигов – +27...+29
- Сумы – +27...+29
- Полтава – +27...+29
- Днепр – +28...+30
- Запорожье – +30...+32
- Донецк – +30...+32
- Луганск – +27...+29
- Харьков – +27...+29.
Прогноз погоды на 26 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра