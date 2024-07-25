Актуальний прогноз погоди повідомили синоптики Укргідрометцентру. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.
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Якою буде температура
Температура вночі 14 – 19 градусів тепла, на півдні країни до 22 градусів; вдень 25 – 30 градусів, у південно-східній частині 28 – 33 градусів, у західних, Вінницькій та Одеській областях 20 – 25градусів (у Карпатах вночі 8 13 градусів, вдень 14 – 19 градусів).
У Києві в п'ятницю, 26 липня, без опадів. Вітер північно-східний, 3 – 8 метри за секунду. Температура вночі 17 – 19 градусів, вдень 27 – 29 градусів.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +27...+29
- Ужгород – +27..+29
- Львів – +22...+24
- Івано-Франківськ – +24...+26
- Тернопіль – +22..+24
- Чернівці – +22...+24
- Хмельницький – +22…+24
- Луцьк – +22...+24
- Рівне – +24...+26
- Житомир – +27...+29
- Вінниця – +24...+26
- Одеса – +29...+31
- Миколаїв – +29...+31
- Херсон – +29...+31
- Сімферополь – +30...+32
- Кропивницький – +24...+26
- Черкаси – +23...+25
- Чернігів – +27...+29
- Суми – +27...+29
- Полтава – +27...+29
- Дніпро – +28...+30
- Запоріжжя – +30...+32
- Донецьк – +30...+32
- Луганськ – +27...+29
- Харків – +27...+29.
Прогноз погоди на 26 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру