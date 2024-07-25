Актуальний прогноз погоди повідомили синоптики Укргідрометцентру. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

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Якою буде температура

Температура вночі 14 – 19 градусів тепла, на півдні країни до 22 градусів; вдень 25 – 30 градусів, у південно-східній частині 28 – 33 градусів, у західних, Вінницькій та Одеській областях 20 – 25градусів (у Карпатах вночі 8 13 градусів, вдень 14 – 19 градусів).

У Києві в п'ятницю, 26 липня, без опадів. Вітер північно-східний, 3 – 8 метри за секунду. Температура вночі 17 – 19 градусів, вдень 27 – 29 градусів.

Температура в обласних центрах України

Київ – +27...+29

Ужгород – +27..+29

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +22..+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +24...+26

Житомир – +27...+29

Вінниця – +24...+26

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29.



Прогноз погоди на 26 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Зауважте. 24 – 27 липня у східних, центральних, більшості північних та південних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.