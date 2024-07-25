Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, високі температури повертаються в Україну на вихідні. А вже з наступного тижня на деяких територіях знову стане прохолодніше.

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Де відійде спека

У понеділок, 29 липня, синоптики очікують зниження температури у північних та західних регіонах. Якщо у неділю вдень повітря в середньому прогріватиметься до +30, то вже з наступного для у відповідних областях фіксуватимуть зниження до +23...+25. Небо при цьому буде малохмарним, без опадів.

Погода на 29 липня 2024 року / Укргідрометцентр

Водночас у південних та східних регіонах температура все ще лишатиметься стабільно високою. Нюансом є те, що у понеділок там очікують дощі, місцями з грозами.

"Про безповоротне припинення спеки, звичайно, поки що не йдеться", – пише метеорологиня Наталка Діденко.

Варто вказати, що у суботу, 27 липня на переважній частині України вдень повітря прогріється до +26...+32. Цей день стане першим на цьому тижня, у який опадів не прогнозується у жодному з регіонів. Наступного ж дня тенденція схожа, однак з дощами на Заході. Температура ж 28 липня всюди перевищуватиме +30.