Так, коли у всі області України повернеться сонячна погода і буде сухо, передає 24 Канал.

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Суха погода в Україні

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, дощі в Україні триматимуться майже протягом усього тижня. Лише в суботу, 27 липня, у всіх регіонах нашої країни очікується суха та малохмарна погода без опадів.

При цьому значного підвищення температури синоптики не прогнозують. На переважній частині України вдень повітря прогріється до +28...+33. Водночас у західних регіонах буде незначно прохолодніше – там температура переважно не перевищуватиме +24...+29.

Погода на 27 липня 2024 року / фото Укргідрометцентру

Погода на тиждень

У вівторок, 23 липня в Україні очікується спекотна погода з мінливою хмарністю та можливістю короткочасних дощів та гроз. Опали можливі у східних областях, Сумській, а вдень також у західних та Житомирській областях. На решті територій сухо. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19, вдень стовпчики термометрів покажуть від +25...+30. Трохи спекотніше буде на Півдні.

Додамо, що 24 та 25 липня в Україні очікують дощі з грозами. У середу негода пройде у західних областях та місцями на Київщині, а у четвер у північних, центральних та південних регіонах. Синоптики зазначають, що місцями можливий град та шквали вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Зазначається, що в ці дні температура повітря вночі прогріватиметься до +14…+19, а вдень сягатиме +23…+30. Проте центральних, південних та східних областях вночі +17…+23, вдень +29…+35.