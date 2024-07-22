И так, когда во все области Украины вернется солнечная погода и будет сухо, передает 24 Канал.

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Сухая погода в Украине

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, дожди в Украине будут держаться почти в течение всей недели. Лишь в субботу, 27 июля, во всех регионах нашей страны ожидается сухая и малооблачная погода без осадков.

При этом значительного повышения температуры синоптики не прогнозируют. На большей части Украины днем воздух прогреется до +28...+33. В то же время в западных регионах будет незначительно прохладнее – там температура преимущественно не будет превышать +24...+29.

Погода на 27 июля 2024 года / фото Укргидрометцентра

Погода на неделю

Во вторник, 23 июля в Украине ожидается жаркая погода с переменной облачностью и возможностью кратковременных дождей и гроз. Осадки возможны в восточных областях, Сумской, а днем также в западных и Житомирской областях. На остальной территории сухо. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19, днем столбики термометров покажут от +25...+30. Немного жарче будет на Юге.

Добавим, что 24 и 25 июля в Украине ожидаются дожди с грозами. В среду непогода пройдет в западных областях и местами на Киевщине, а в четверг в северных, центральных и южных регионах. Синоптики отмечают, что местами возможен град и шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Отмечается, что в эти дни температура воздуха ночью будет прогреваться до +14...+19, а днем будет достигать +23...+30. Однако в центральных, южных и восточных областях ночью +17...+23, днем +29...+35.