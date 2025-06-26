Однако в некоторых областях местами возможны дожди и грозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
Поле несколько повышенного давления приведет к отсутствию осадков в течение дня в большинстве областей. Северо-западные потоки ненадолго будут переходить на юго-западные и будут нести теплый воздух, особенно днем.
Синоптики прогнозируют переменную облачность. В западных, северных, Винницкой и Одесской областях днем возможен кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер в течение дня будет северо-западным с переходом на юго-западный со скоростью до 5 – 10 метров в секунду, ночью в восточных областях местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла. Тогда как днем столбики термометров будут показывать +21 – +26 градусов тепла. На юге страны и Закарпатье ночью ожидается +15 – +20 градусов тепла, днем – +25 – +30 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +24...+26;
- Ужгород +27...+29;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +25...+27;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Винница +26...+28;
- Одесса +29...+31;
- Николаев +27...+29;
- Херсон +27...+29;
- Симферополь +27...+29;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +26...+28;
- Запорожье +26...+28;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +24...+26.
Прогноз погоды в Украине на 27 июня / Скриншот карты Укргидрометцентра