Однако в некоторых областях местами возможны дожди и грозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Поле несколько повышенного давления приведет к отсутствию осадков в течение дня в большинстве областей. Северо-западные потоки ненадолго будут переходить на юго-западные и будут нести теплый воздух, особенно днем.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В западных, северных, Винницкой и Одесской областях днем возможен кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер в течение дня будет северо-западным с переходом на юго-западный со скоростью до 5 – 10 метров в секунду, ночью в восточных областях местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла. Тогда как днем столбики термометров будут показывать +21 – +26 градусов тепла. На юге страны и Закарпатье ночью ожидается +15 – +20 градусов тепла, днем – +25 – +30 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +24...+26;

Ужгород +27...+29;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +25...+27;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +23...+25;

Ровно +23...+25;

Житомир +23...+25;

Винница +26...+28;

Одесса +29...+31;

Николаев +27...+29;

Херсон +27...+29;

Симферополь +27...+29;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +23...+25;

Сумы +23...+25;

Полтава +23...+25;

Днепр +26...+28;

Запорожье +26...+28;

Донецк +24...+26;

Луганск +23...+25;

Харьков +24...+26.



Прогноз погоды в Украине на 27 июня / Скриншот карты Укргидрометцентра