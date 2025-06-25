Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Какая погода будет в июле 2025 в Украине

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в начале июля на погоду в Украине будет влиять антициклон.

Это означает, что погода у нас будет без осадков, больше солнечных прояснений и повышение температурных показателей. Начиная с середины недели, возможно, где-то до +33 градусов,

– сказала она.

Однако Птуха добавила, что эти данные еще будут уточнять.

Сейчас информация синоптиков такова. На большинстве территории Украины днем должно быть +25...+30 градусов, ночью +15...+20 градусов. Речь о Западе, Севере и Центре. А вот на Юге и Востоке – более 30 градусов.

Пока что о безумной жаре в +37 градусов, как об этом пишут некоторые телеграм-каналы, речь не идет.