Температура воздуха – умеренная. Минимальные показатели будут достигать от -1 до +5, максимальные – +6...+17 градусов.

Особенно на Западе Украины: синоптик дал утешительный прогноз на ноябрь

Прохладнее будет на Востоке Севера и Центре – +10 градусов обещают в Харькове, Чернигове и Житомире. Теплее – на Западе и Юге. К примеру, в Одессе и Николаеве – +15. Во Львове и Ивано-Франковске – +11.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что температура воздуха будет колебаться, то есть прыгать вверх или вниз. Кроме того, ночью и утром в Закарпатье и северо-востоке страны местами туман.

Серьезных дождей не прогнозируют

Диденко предупредила, что незначительные дожди возможны на Житомирщине, Киевщине, в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Однако, по ее словам, на серьезных осадков в Украине не видно.

В Киеве в четверг ожидается в течение дня около +9...+10 градусов. Есть вероятность незначительного дождя, но также небольшого. Правда, может быть дискомфортный порывистый ветер.

Погода в городах Украины

Ужгород – +15

Львов – +11

Ивано-Франковск – +11

Тернополь – +11

Черновцы – +11

Хмельницкий – +11

Луцк – +11

Ровно – +11

Житомир – +10

Винница – +10

Одесса – +15

Николаев – +15

Херсон – +14

Симферополь – +15

Кропивницкий – +10

Черкассы – +10

Чернигов – +10

Сумы – +10

Полтава – +10

Днепр – +10

Запорожье – +13

Донецк – +9

Луганск – +9

Харьков – +9

Киев – +10



Погода на 3 ноября / Карта Укргидрометцентра.