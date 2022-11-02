Температура воздуха – умеренная. Минимальные показатели будут достигать от -1 до +5, максимальные – +6...+17 градусов.
Особенно на Западе Украины: синоптик дал утешительный прогноз на ноябрь
Прохладнее будет на Востоке Севера и Центре – +10 градусов обещают в Харькове, Чернигове и Житомире. Теплее – на Западе и Юге. К примеру, в Одессе и Николаеве – +15. Во Львове и Ивано-Франковске – +11.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что температура воздуха будет колебаться, то есть прыгать вверх или вниз. Кроме того, ночью и утром в Закарпатье и северо-востоке страны местами туман.
Серьезных дождей не прогнозируют
Диденко предупредила, что незначительные дожди возможны на Житомирщине, Киевщине, в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Однако, по ее словам, на серьезных осадков в Украине не видно.
В Киеве в четверг ожидается в течение дня около +9...+10 градусов. Есть вероятность незначительного дождя, но также небольшого. Правда, может быть дискомфортный порывистый ветер.
Погода в городах Украины
Ужгород – +15
Львов – +11
Ивано-Франковск – +11
Тернополь – +11
Черновцы – +11
Хмельницкий – +11
Луцк – +11
Ровно – +11
Житомир – +10
Винница – +10
Одесса – +15
Николаев – +15
Херсон – +14
Симферополь – +15
Кропивницкий – +10
Черкассы – +10
Чернигов – +10
Сумы – +10
Полтава – +10
Днепр – +10
Запорожье – +13
Донецк – +9
Луганск – +9
Харьков – +9
Киев – +10
Погода на 3 ноября / Карта Укргидрометцентра.