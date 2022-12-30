Во всех областях Украины будет облачно с прояснениями. В Карпатах и северо-восточных регионах ожидается небольшой дождь с мокрым снегом.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют, что в ночные и утренние часы густой туман появится в большинстве западных, центральных, южных, Житомирской и Киевской областях.

Ветер будет преобладать юго-западный, 7-12 метров в секунду. Днем в Карпатах ожидают порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем в западных областях воздух прогреется от 3 до 8 градусов тепла.

В Крыму и на юге Одесской области температура будет составлять 6-11 градусов тепла, в Карпатах ночью и днем – около 0 градусов.

В каких областях ввели желтый уровень опасности

По информации Укргидрометцентра, 31 декабря в большинстве западных, центральных и Житомирской областей появится туман. Предупреждают, что видимость будет составлять 200-500 метров.

В Ровенской, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской и Полтавской областях ввели желтый уровень опасности.

В каких областях ввели желтый уровень опасности / Фото Укргидрометцентра

Погода в городах Украины

Ужгород – +6...+8

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +6...+8

Винница – +5...+7

Одесса – +8...+10

Николаев – +6...+8

Херсон – +7...+9

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +3...+5

Сумы – +3...+5

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +6...+8

Донецк – +4...+6

Луганск – +5...+7

Харьков – +4...+6

Киев – +4...+6

Прогноз погоды на 31 декабря / Фото Укргидрометцентра.