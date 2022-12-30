Во всех областях Украины будет облачно с прояснениями. В Карпатах и северо-восточных регионах ожидается небольшой дождь с мокрым снегом.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Синоптики прогнозируют, что в ночные и утренние часы густой туман появится в большинстве западных, центральных, южных, Житомирской и Киевской областях.
Ветер будет преобладать юго-западный, 7-12 метров в секунду. Днем в Карпатах ожидают порывы ветра 15-20 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем в западных областях воздух прогреется от 3 до 8 градусов тепла.
В Крыму и на юге Одесской области температура будет составлять 6-11 градусов тепла, в Карпатах ночью и днем – около 0 градусов.
В каких областях ввели желтый уровень опасности
По информации Укргидрометцентра, 31 декабря в большинстве западных, центральных и Житомирской областей появится туман. Предупреждают, что видимость будет составлять 200-500 метров.
В Ровенской, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской и Полтавской областях ввели желтый уровень опасности.
В каких областях ввели желтый уровень опасности / Фото Укргидрометцентра
Погода в городах Украины
- Ужгород – +6...+8
- Львов – +8...+10
- Ивано-Франковск – +8...+10
- Тернополь – +8...+10
- Черновцы – +8...+10
- Хмельницкий – +8...+10
- Луцк – +8...+10
- Ровно – +8...+10
- Житомир – +6...+8
- Винница – +5...+7
- Одесса – +8...+10
- Николаев – +6...+8
- Херсон – +7...+9
- Симферополь – +8...+10
- Кропивницкий – +4...+6
- Черкассы – +4...+6
- Чернигов – +3...+5
- Сумы – +3...+5
- Полтава – +4...+6
- Днепр – +5...+7
- Запорожье – +6...+8
- Донецк – +4...+6
- Луганск – +5...+7
- Харьков – +4...+6
- Киев – +4...+6
Прогноз погоды на 31 декабря / Фото Укргидрометцентра.