У всіх областях України буде хмарна погода з проясненнями. Очікується, що в Карпатах та північно-східних регіонах буде невеликий дощ з мокрим снігом.

До теми +14 градусів і жодного снігу: в яких областях чекати аномальне потепління

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують, що вночі та вранці густий туман з'явиться у більшості західних, центральних, південних, Житомирській та Київській областях.

Вітер переважатиме південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Вдень в Карпатах очікують подекуди пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень у західних областях повітря прогріється від 3 до 8 градусів тепла.

Водночас в Криму та на півдні Одещини температура становитиме 6-11 градусів тепла, в Карпатах вночі та вдень – близько 0 градусів.

В яких областях запровадили жовтий рівень небезпеки

За інформацією Укргідрометцентру, 31 грудня у більшості західних, центральних та Житомирській областях з'явиться туман. Попереджають, що видимість становитиме 200-500 метрів.

Відтак, у Рівненській, Житомирській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській та Полтавській областях запровадили жовтий рівень небезпеки.

В яких областях ввели жовтий рівень небезпеки / Фото Укргідрометцентру

Погода в містах України

  • Ужгород – +6...+8
  • Львів – +8...+10
  • Івано-Франківськ – +8...+10
  • Тернопіль – +8...+10
  • Чернівці – +8...+10
  • Хмельницький – +8...+10
  • Луцьк – +8...+10
  • Рівне – +8...+10
  • Житомир – +6...+8
  • Вінниця – +5...+7
  • Одеса – +8...+10
  • Миколаїв – +6...+8
  • Херсон – +7...+9
  • Сімферополь – +8...+10
  • Кропивницький – +4...+6
  • Черкаси – +4...+6
  • Чернігів – +3...+5
  • Суми – +3...+5
  • Полтава – +4...+6
  • Дніпро – +5...+7
  • Запоріжжя – +6...+8
  • Донецьк – +4...+6
  • Луганськ – +5...+7
  • Харків – +4...+6
  • Київ – +4...+6

Прогноз погоди на 31 грудня / Фото Укргідрометцентру