Українців попереджають про аномальне тепло
У перший день січня на Заході та частково Півдні повітря прогріється аж до +11..+13 градусів. Натомість у центральній частині – в середньому +8...+ 10 градусів.
Прохолодніше буде на Сході. Однак, і там стовпчик термометра не опуститься вдень нижче 4 градусів тепла. Тим часом вночі у східних областях температура повітря сягатиме +1...+3 градуси Цельсія. Тож жодного снігу на Новий рік не прогнозують.
Прогноз погоди на 1 січня 2023 року / Скриншот з Укргідрометцентру
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Яка буде погода наступного тижня
Перший тиждень 2023 року, ймовірно, буде по-весняному теплим. Вже 2 січня на Львівщині та в Криму повітря прогріється до +12..+14. На один-два градуси нижче буде на Івано-Франківщині, Волині та Рівненщині.
Натомість найпрохолодніше знову на Сході та частково в центральній частині України. Однак, навіть вночі температура повітря опуститься до щонайменше 2 градусів тепла.
Прогноз погоди на 2 січня 2023 року / Скриншот з Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 3 січня 2023 року / Скриншот з Укргідрометцентру