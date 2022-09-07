Теплее всего традиционно будет на Юге Украины. Там столбики термометров покажут +20...+22 градуса.

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Какая будет погода 7 сентября

В других областях воздух будет не таким теплым. На Западе синоптики обещают +16...+18 градусов, в то же время на Закарпатье – +22...+24 градуса. На Востоке будет холоднее, там воздух прогреется лишь до +15...+17 градусов, а в Сумах – до +14...+16 градусов.

Дождя не прогнозируют, а ветер будет умеренным.

В то же время синоптик Наталья Диденко предупредила о возможных заморозках. Их не будет только на Юге Украины и на Закарпатье.

Дождей не будет, разве в Карпатах – что-то свое, локальное. Облачности мало, поэтому чистое ночное небо будет способствовать дополнительному охлаждению воздуха – урожай и цветы защищайте,

– подчеркнула Диденко.

Кстати, синоптик призвала украинцев ловить сухие и солнечные дни, ведь уже 9 – 12 сентября ожидаются ливни.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +22...+24

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +16...+18

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +19...+21

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – +14...+16

Полтава – +15...+17

Днепр – +16...+18

Запорожье – +19...+21

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +16...+18



Прогноз погоды в Украине на 7 сентября / Карта Укргидрометцентра