Теплее всего традиционно будет на Юге Украины. Там столбики термометров покажут +20...+22 градуса.
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Какая будет погода 7 сентября
В других областях воздух будет не таким теплым. На Западе синоптики обещают +16...+18 градусов, в то же время на Закарпатье – +22...+24 градуса. На Востоке будет холоднее, там воздух прогреется лишь до +15...+17 градусов, а в Сумах – до +14...+16 градусов.
Дождя не прогнозируют, а ветер будет умеренным.
В то же время синоптик Наталья Диденко предупредила о возможных заморозках. Их не будет только на Юге Украины и на Закарпатье.
Дождей не будет, разве в Карпатах – что-то свое, локальное. Облачности мало, поэтому чистое ночное небо будет способствовать дополнительному охлаждению воздуха – урожай и цветы защищайте,
– подчеркнула Диденко.
Кстати, синоптик призвала украинцев ловить сухие и солнечные дни, ведь уже 9 – 12 сентября ожидаются ливни.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +22...+24
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +16...+18
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +19...+21
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +15...+17
Сумы – +14...+16
Полтава – +15...+17
Днепр – +16...+18
Запорожье – +19...+21
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +16...+18
Прогноз погоды в Украине на 7 сентября / Карта Укргидрометцентра