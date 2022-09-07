Найтепліше традиційно буде на Півдні України. Там стовпчики термометрів покажуть +20...+22 градусів.
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Яка буде погода 7 вересня
В інших областях повітря буде не таким теплим. На Заході синоптики обіцяють +16...+18 градусів, водночас на Закарпатті – +22...+24 градусів. На Сході буде холодніше, там повітря прогріється лише до +15...+17 градусів, а в Сумах – до +14...+16 градусів.
Дощу не прогнозують, а вітер буде помірним.
Водночас синоптикиня Наталка Діденко попередила про можливі заморозки. Їх не буде лише на Півдні України та на Закарпатті.
Дощів не буде, хіба в Карпатах – щось своє, локальне. Хмарності мало, тому чисте нічне небо сприятиме додатковому вихолодженню повітря – урожай та квіти захищайте,
– наголосила Діденко.
До речі, синоптикиня закликала українців ловити сухі й сонячні дні, адже вже 9 – 12 вересня очікуються зливи.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +22...+24
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +16...+18
Рівне – +16...+18
Житомир – +16...+18
Вінниця – +16...+18
Одеса – +20..+22
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +19...+21
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +15...+17
Суми – +14...+16
Полтава – +15...+17
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +19..+21
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +15...+17
Харків – +15...+17
Київ – +16...+18
Прогноз погоди в Україні на 7 вересня / Карта Укргідрометцентру