Найтепліше традиційно буде на Півдні України. Там стовпчики термометрів покажуть +20...+22 градусів.

До теми На Україну суне холодне повітря з Арктики: синоптик розповів, скільки триватиме похолодання

Яка буде погода 7 вересня

В інших областях повітря буде не таким теплим. На Заході синоптики обіцяють +16...+18 градусів, водночас на Закарпатті – +22...+24 градусів. На Сході буде холодніше, там повітря прогріється лише до +15...+17 градусів, а в Сумах – до +14...+16 градусів.

Дощу не прогнозують, а вітер буде помірним.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко попередила про можливі заморозки. Їх не буде лише на Півдні України та на Закарпатті.

Дощів не буде, хіба в Карпатах – щось своє, локальне. Хмарності мало, тому чисте нічне небо сприятиме додатковому вихолодженню повітря – урожай та квіти захищайте,

– наголосила Діденко.

До речі, синоптикиня закликала українців ловити сухі й сонячні дні, адже вже 9 – 12 вересня очікуються зливи.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +22...+24

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +16...+18

Рівне – +16...+18

Житомир – +16...+18

Вінниця – +16...+18

Одеса – +20..+22

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +15...+17

Суми – +14...+16

Полтава – +15...+17

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +19..+21

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +15...+17

Київ – +16...+18



Прогноз погоди в Україні на 7 вересня / Карта Укргідрометцентру