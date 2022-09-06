На щастя, холоди на довго не затримаються. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Цікаво Зима не забариться: коли в Україні випаде перший сніг

Де в Україні похолодає й падатиме дощ

На значній території України упродовж тижня 6 – 11 вересня переважатиме холодна погода. Лише на крайньому заході та на Закарпатті температурний фон відповідатиме кліматичній нормі. Через повітря з Арктики у північних областях та на Поліссі можливі нічні заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі.

Однак вже ближче до вихідних температура повітря поступово підвищиться у більшості областей України.

Оскільки переважатиме поле підвищеного тиску, то істотних опадів не передбачається, хоча місцями все ж таки пройде невеликий дощ. У західних областях у другій половині тижня очікуються помірні опади. Крім того, зранку та вночі місцями можливе формування туманів,

– розповів синоптик.

Через туман дальність видимості погіршиться до 200 – 500 метрів.

Читайте також На початку грудня в Україні вдарять морози: у які міста найшвидше прийде зима

Яка буде погода впродовж тижня