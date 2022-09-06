На щастя, холоди на довго не затримаються. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.
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Де в Україні похолодає й падатиме дощ
На значній території України упродовж тижня 6 – 11 вересня переважатиме холодна погода. Лише на крайньому заході та на Закарпатті температурний фон відповідатиме кліматичній нормі. Через повітря з Арктики у північних областях та на Поліссі можливі нічні заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі.
Однак вже ближче до вихідних температура повітря поступово підвищиться у більшості областей України.
Оскільки переважатиме поле підвищеного тиску, то істотних опадів не передбачається, хоча місцями все ж таки пройде невеликий дощ. У західних областях у другій половині тижня очікуються помірні опади. Крім того, зранку та вночі місцями можливе формування туманів,
– розповів синоптик.
Через туман дальність видимості погіршиться до 200 – 500 метрів.
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Яка буде погода впродовж тижня
- У вівторок, 6 вересня, дощу в Україні не буде. Температура повітря вдень прогріється до +15…+20 градусів, а в Криму та Одеській області – місцями до +23 градусів.
- У середу, 7 вересня, буде сухо та малохмарно. Вночі подекуди можливі тумани. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Уночі мінімальна температура опуститься до +3…+8 градусів, також можливі заморозки до -3 градусів. Вдень температура повітря в Україні коливатиметься у межах +16…+21 градусів.
- У четвер, 8 вересня, вночі буде сухо, а вдень на крайньому заході прогнозують невеликий дощ. У західних областях вітер рухатиметься зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду, а на решті території він буде дещо сильнішим. Уночі стовпчики термометрів покажуть +4…+9 градусів, у західних областях розпочнеться потепління – +12 градусів вночі. Вдень повітря максимально прогріється до +18…+23 градусів, а на Півдні та крайньому заході – до +25 градусів.
- У п'ятницю, 9 вересня, на Заході України дощитиме, а місцями навіть можливі грози. В інших областях переважно буде без опадів. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть +20…+25 градусів, а на Півдні – подекуди +26…+28 градусів.