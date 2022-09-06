К счастью, холода надолго не задержатся. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.
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Где в Украине похолодает и будет идти дождь
На значительной территории Украины в течение недели 6-11 сентября будет преобладать холодная погода. Только на крайнем западе и Закарпатье температурный фон будет соответствовать климатической норме. Из-за воздуха из Арктики в северных областях и Полесье возможны ночные заморозки на поверхности почвы и в воздухе.
Однако уже ближе к выходным температура воздуха постепенно повысится в большинстве областей Украины.
Поскольку будет преобладать поле повышенного давления, то существенных осадков не предвидится, хотя местами пройдет небольшой дождь. В западных областях во второй половине недели ожидаются умеренные осадки. Кроме того, утром и ночью местами возможны туманы,
– рассказал синоптик.
Из-за тумана дальность видимости ухудшится до 200 – 500 метров.
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Какая будет погода в течение недели
- Во вторник, 6 сентября, дождя в Украине не будет. Температура воздуха днем прогреется до +15…+20 градусов, а в Крыму и Одесской области местами до +23 градусов.
- В среду, 7 сентября, будет сухо и малооблачно. Ночью возможны туманы. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью минимальная температура опустится до +3…+8 градусов, а также возможны заморозки до -3 градусов. Днем температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +16…+21 градуса.
- В четверг, 8 сентября, ночью будет сухо, а днем на крайнем Западе прогнозируют небольшой дождь. В западных областях ветер будет двигаться со скоростью 3-8 метров в секунду, а на остальной территории он будет несколько сильнее. Ночью столбики термометров покажут +4...+9 градусов, в западных областях начнется потепление - +12 градусов ночью. Днем воздух максимально прогреется до +18…+23 градусов, а на Юге и по крайней мере – до +25 градусов.
- В пятницу, 9 сентября, на Западе Украины будет дождь, а местами даже возможны грозы. В других областях преимущественно без осадков. Столбики термометров днем будут показывать +20…+25 градусов, а на Юге – кое-где +26…+28 градусов.