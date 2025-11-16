Дожди, сильные порывы ветра и мокрый снег: прогноз погоды на 17 ноября

Погода в Украине в понедельник, 17 ноября, будет облачной. В некоторых регионах синоптики прогнозируют дожди.

Также в течение дня возможен мокрый снег. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая погода будет в Украине?

По данным синоптиков, ночью в северных областях возможны небольшие, а днем в западных областях умеренные дожди. На Закарпатье местами прогнозируют значительные осадки.

Ветер будет преимущественно юго-западным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах, днем и в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, днем – от +9 до +14 градусов. На юге страны и Прикарпатье столбики термометров будут показывать до +16 градусов. В Карпатах ожидается дождь и мокрый снег, а днем местами значительный дождь. Температура ночью составит около 0 градусов, днем – +3..+8 градусов.

Какая температура будет в украинских городах?

Киев +10...+12;

Ужгород +12...+14;

Львов +11...+13;

Ивано-Франковск +11...+13;

Тернополь +12...+14;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +12...+14;

Луцк +11...+13;

Ровно +11...+13;

Житомир +11...+13;

Винница +11...+13;

Одесса +12...+14;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +14...+16;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +11...+13;

Чернигов +10...+12;

Сумы +10...+12;

Полтава +11...+13;

Днепр +11...+13;

Запорожье +12...+14;

Донецк +14...+16;

Луганск +12...+14;

Харьков +11...+13.



Прогноз погоды в Украине на 17 ноября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Что стоит знать о погоде в Украине: коротко о главном