Дожди, сильные порывы ветра и мокрый снег: прогноз погоды на 17 ноября
Погода в Украине в понедельник, 17 ноября, будет облачной. В некоторых регионах синоптики прогнозируют дожди.
Также в течение дня возможен мокрый снег. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Небольшой мороз и мокрый снег: в ближайшие дни зима посетит Киев
Какая погода будет в Украине?
По данным синоптиков, ночью в северных областях возможны небольшие, а днем в западных областях умеренные дожди. На Закарпатье местами прогнозируют значительные осадки.
Ветер будет преимущественно юго-западным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах, днем и в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, днем – от +9 до +14 градусов. На юге страны и Прикарпатье столбики термометров будут показывать до +16 градусов. В Карпатах ожидается дождь и мокрый снег, а днем местами значительный дождь. Температура ночью составит около 0 градусов, днем – +3..+8 градусов.
Какая температура будет в украинских городах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +11...+13;
- Ивано-Франковск +11...+13;
- Тернополь +12...+14;
- Черновцы +11...+13;
- Хмельницкий +12...+14;
- Луцк +11...+13;
- Ровно +11...+13;
- Житомир +11...+13;
- Винница +11...+13;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +14...+16;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +11...+13;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +10...+12;
- Полтава +11...+13;
- Днепр +11...+13;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +14...+16;
- Луганск +12...+14;
- Харьков +11...+13.
Прогноз погоды в Украине на 17 ноября / Скриншот карты Укргидрометцентра
Что стоит знать о погоде в Украине: коротко о главном
В Украине 18 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и незначительного дождя. Также синоптики предупреждают о возможных сильных порывах ветра со скоростью до 20 метров в секунду.
Метеоролог Вазира Мартазинова ранее сообщала, что первый серьезный снег в Украине стоит ожидать уже в конце осени. Соответствующие осадки могут накрыть территорию страны в последние дни ноября.
В то же время синоптик Наталья Птуха отмечала, что после первой декады ноября возможны зимние процессы. Однако этот месяц является переходным, поэтому температура воздуха может быть как высокой, так и ниже.