Дощі, сильні пориви вітру і мокрий сніг: прогноз погоди на 17 листопада

Погода в Україні в понеділок, 17 листопада, буде хмарною. У деяких регіонах синоптики прогнозують дощі.

Також протягом дня можливий мокрий сніг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода буде в Україні?

За даними синоптиків, вночі в північних областях можливі невеликі, а вдень у західних областях помірні дощі. На Закарпатті місцями прогнозують значні опади.

Вітер буде переважно південно-західним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах, вдень і у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікуються пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, вдень – від +9 до +14 градусів. На півдні країни та Прикарпатті стовпчики термометрів показуватимуть до +16 градусів. У Карпатах очікується дощ та мокрий сніг, а вдень місцями значний дощ. Температура вночі становитиме близько 0 градусів, вдень – +3..+8 градусів.

Яка температура буде в українських містах?

Київ +10...+12;

Ужгород +12...+14;

Львів +11...+13;

Івано-Франківськ +11...+13;

Тернопіль +12...+14;

Чернівці +11...+13;

Хмельницький +12...+14;

Луцьк +11...+13;

Рівне +11...+13;

Житомир +11...+13;

Вінниця +11...+13;

Одеса +12...+14;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +14...+16;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +11...+13;

Чернігів +10...+12;

Суми +10...+12;

Полтава +11...+13;

Дніпро +11...+13;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +14...+16;

Луганськ +12...+14;

Харків +11...+13.



Прогноз погоди в Україні на 17 листопада / Скриншот карти Укргідрометцентру

Що варто знати про погоду в Україні: коротко про головне