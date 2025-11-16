Укр Рус
Дощі, сильні пориви вітру і мокрий сніг: прогноз погоди на 17 листопада
16 листопада, 14:45
Дощі, сильні пориви вітру і мокрий сніг: прогноз погоди на 17 листопада

Надія Батюк

Погода в Україні в понеділок, 17 листопада, буде хмарною. У деяких регіонах синоптики прогнозують дощі.

Також протягом дня можливий мокрий сніг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода буде в Україні?

За даними синоптиків, вночі в північних областях можливі невеликі, а вдень у західних областях помірні дощі. На Закарпатті місцями прогнозують значні опади. 

Вітер буде переважно південно-західним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах, вдень і у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікуються пориви до 15 – 20 метрів за секунду. 

Температура вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, вдень – від +9 до +14 градусів. На півдні країни та Прикарпатті стовпчики термометрів показуватимуть до +16 градусів. У Карпатах очікується дощ та мокрий сніг, а вдень місцями значний дощ. Температура вночі становитиме близько 0 градусів, вдень – +3..+8 градусів.

Яка температура буде в українських містах?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львів +11...+13;
  • Івано-Франківськ +11...+13;
  • Тернопіль +12...+14;
  • Чернівці +11...+13;
  • Хмельницький +12...+14;
  • Луцьк +11...+13;
  • Рівне +11...+13;
  • Житомир +11...+13;
  • Вінниця +11...+13;
  • Одеса +12...+14;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +14...+16;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +11...+13;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +10...+12;
  • Полтава +11...+13;
  • Дніпро +11...+13;
  • Запоріжжя +12...+14;
  • Донецьк +14...+16;
  • Луганськ +12...+14;
  • Харків +11...+13.


Прогноз погоди в Україні на 17 листопада / Скриншот карти Укргідрометцентру

Що варто знати про погоду в Україні: коротко про головне

  • В Україні 18 листопада очікуються опади у вигляді мокрого снігу та незначного дощу. Також синоптики попереджають про можливі сильні пориви вітру зі швидкістю до 20 метрів за секунду.

  • Метеорологиня Вазіра Мартазінова раніше повідомляла, що перший серйозний сніг в Україні варто очікувати вже наприкінці осені. Відповідні опади можуть накрити територію країни в останні дні листопада.

  • Водночас синоптикиня Наталія Птуха зазначала, що після першої декади листопада можливі зимові процеси. Однак цей місяць є перехідним, тому температура повітря може бути як високою, так і нижчою.