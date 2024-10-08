В этот день синоптики "Укргидрометцентра" осадков не прогнозируют. Ветер будет юго-восточный и западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
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В столице 9 октября возможна небольшая облачность, но без дождя.
"Температура по области ночью 6 – 11 градусов, днем 17 – 22°; в Киеве ночью 8 – 10 градусов, днем около 20 градусов", – говорится в сообщении.
Прогноз погоды на 9 октября / Скриншот "Укргидрометцентра"
Температура в крупных городах
Киев +19 – +21
Ужгород 20– 22
Львов +21 – +23
Ивано-Франковск +19 – +21
Тернополь +18 – +20
Черновцы +18 – +20
Хмельницкий +18 – +20
Луцк +20 – +22
Ровно +21 – +23
Житомир +19 – +21
Винница +20 – +21
Одесса +21 – +23
Николаев +21 – +23
Херсон +20 – +22
Симферополь +22 – +24
Кропивницкий +20 – +22
Черкассы +20 – +23
Чернигов +19 – +21
Сумы +17 – +19
Полтава +19 – +19
Днепр +20 – +22
Запорожье +20 – +22
Донецк +19 – +21
Луганск +17 – +19
Харьков +18– +20