У цей день синоптики "Укргідрометцентру" опадів не прогнозують. Вітер буде південно-східний та західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

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У столиці 9 жовтня можлива невелика хмарність, але без дощу.

"Температура по області вночі 6 – 11 градусів, вдень 17 – 22°; у Києві вночі 8 – 10 градусів, вдень близько 20 градусів", – ідеться у повідомленні.



Прогноз погоди на 9 жовтня / Скриншот "Укргідрометцентру"

Температура у великих містах

Київ +19 – +21

Ужгород 20– 22

Львів +21 – +23

Івано-Франківськ +19 – +21

Тернопіль +18 – +20

Чернівці +18 – +20

Хмельницький +18 – +20

Луцьк +20 – +22

Рівне +21 – +23

Житомир +19 – +21

Вінниця +20 – +21

Одеса +21 – +23

Миколаїв +21 – +23

Херсон +20 – +22

Сімферополь +22 – +24

Кропивницький +20 – +22

Черкаси +20 – +23

Чернігів +19 – +21

Суми +17 – +19

Полтава +19 – +19

Дніпро +20 – +22

Запоріжжя +20 – +22

Донецьк +19 – +21

Луганськ +17 – +19

Харків +18– +20