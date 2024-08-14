Таким образом синоптики предусматривают, что по всей территории Украины будет сухо. Кроме вышеупомянутого, существенного изменения температур не прогнозируют.

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Какой будет погода в Украине

Так, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без осадков. Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 10 – 15 градусов, днем 24 – 29 градусов; на Закарпатье и в южной части ночью 15 – 20 градусов, днем 27 – 32 градусов,

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Погода в областных центрах

Киев +25...+27

Ужгород +29...+31

Львов +27...+29

Ивано-Франковск +27...+29

Тернополь +26...+28

Черновцы +28...+30

Хмельницкий +26...+28

Луцк +26...+28

Ровно +25...+27

Житомир +26...+28

Винница +27...+29

Одесса +27...+29

Николаев +29...+31

Херсон +29...+31

Симферополь +29...+31

Кропивницкий +26...+28

Черкассы +26...+28

Чернигов +25...+27

Сумы +24...+26

Полтава +25...+27

Днепр +26...+28

Запорожье +27...+29

Донецк +25...+27

Луганск +24...+26

Харьков +24...+26



Прогноз погоды на 15 августа / Укргидрометцентр