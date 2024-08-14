Таким чином синоптики передбачають, що по всій території України буде сухо. Крім вищезгаданого, суттєвої зміни температур не прогнозують.
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Якою буде погода в Україні
Так, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде рухатися у північно-західному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі 10 – 15 градусів, вдень 24 – 29 градусів; на Закарпатті та у південній частині вночі 15 – 20 градусів, вдень 27 – 32 градусів,
– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Погода в обласних центрах
- Київ +25...+27
- Ужгород +29...+31
- Львів +27...+29
- Івано-Франківськ +27...+29
- Тернопіль +26...+28
- Чернівці +28...+30
- Хмельницький +26...+28
- Луцьк +26...+28
- Рівне +25...+27
- Житомир +26...+28
- Вінниця +27...+29
- Одеса +27...+29
- Миколаїв +29...+31
- Херсон +29...+31
- Сімферополь +29...+31
- Кропивницький +26...+28
- Черкаси +26...+28
- Чернігів +25...+27
- Суми +24...+26
- Полтава +25...+27
- Дніпро +26...+28
- Запоріжжя +27...+29
- Донецьк +25...+27
- Луганськ +24...+26
- Харків +24...+26
Прогноз погоди на 15 серпня / Укргідрометцентр