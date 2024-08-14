Таким чином синоптики передбачають, що по всій території України буде сухо. Крім вищезгаданого, суттєвої зміни температур не прогнозують.

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Якою буде погода в Україні

Так, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде рухатися у північно-західному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 10 – 15 градусів, вдень 24 – 29 градусів; на Закарпатті та у південній частині вночі 15 – 20 градусів, вдень 27 – 32 градусів,

– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Погода в обласних центрах

Київ +25...+27

Ужгород +29...+31

Львів +27...+29

Івано-Франківськ +27...+29

Тернопіль +26...+28

Чернівці +28...+30

Хмельницький +26...+28

Луцьк +26...+28

Рівне +25...+27

Житомир +26...+28

Вінниця +27...+29

Одеса +27...+29

Миколаїв +29...+31

Херсон +29...+31

Сімферополь +29...+31

Кропивницький +26...+28

Черкаси +26...+28

Чернігів +25...+27

Суми +24...+26

Полтава +25...+27

Дніпро +26...+28

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +25...+27

Луганськ +24...+26

Харків +24...+26



Прогноз погоди на 15 серпня / Укргідрометцентр