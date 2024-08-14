Таким чином синоптики передбачають, що по всій території України буде сухо. Крім вищезгаданого, суттєвої зміни температур не прогнозують.

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Якою буде погода в Україні

Так, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде рухатися у північно-західному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 10 – 15 градусів, вдень 24 – 29 градусів; на Закарпатті та у південній частині вночі 15 – 20 градусів, вдень 27 – 32 градусів,
– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Погода в обласних центрах

  • Київ +25...+27
  • Ужгород +29...+31
  • Львів +27...+29
  • Івано-Франківськ +27...+29
  • Тернопіль +26...+28
  • Чернівці +28...+30
  • Хмельницький +26...+28
  • Луцьк +26...+28
  • Рівне +25...+27
  • Житомир +26...+28
  • Вінниця +27...+29
  • Одеса +27...+29
  • Миколаїв +29...+31
  • Херсон +29...+31
  • Сімферополь +29...+31
  • Кропивницький +26...+28
  • Черкаси +26...+28
  • Чернігів +25...+27
  • Суми +24...+26
  • Полтава +25...+27
  • Дніпро +26...+28
  • Запоріжжя +27...+29
  • Донецьк +25...+27
  • Луганськ +24...+26
  • Харків +24...+26


Прогноз погоди на 15 серпня / Укргідрометцентр