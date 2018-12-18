Прогноз на 2019: цены, зарплаты, курс валют

В следующем году украинцев ждут сразу две избирательные кампании. Под них происходили изменения в экономической политике этого года. И под них эти изменения продолжат подстраиваться и дальше. Что ждет карманы украинцев в 2019 и что прогнозируют эксперты – выясняли журналисты 24 канала.

Новая минимальная зарплата

С 1 января нового года украинцы будут получать повышенную минимальную заработную плату. Она вырастет с нынешних 3723 гривен до 4173.

Кандидат экономических наук, преподаватель Запорожского национального университета Константин Денисов в комментарии 24 каналу констатировал: новая минимальная заработная плата гарантированно может повлиять на рост доходов государственного и местных бюджетов. Также она положительно влияет на общий уровень оплаты труда в экономике, но не все так однозначно хорошо.

Для примера, резкая смена "минималки" от 1600 до 3200 гривен с 01.01.2017 года действительно обеспечила +37,1% прироста средней зарплаты в Украине. Но и долги по зарплате выросли на 0,8 миллиарда гривен (в 2016 году – на 0,12 миллиарда). Об этом говорит Госстат,

– уточнил Денисов.

Также новые размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума повлияют на малый и средний бизнес, констатировал эксперт, ведь уплачиваемые им налоги привязаны именно к этим показателям. Следовательно, налоговая нагрузка на МСБ вырастет.

Также новая минималка и регулируемые государством тарифы повлияют на общий уровень инфляции – цены вырастут, хотя и не значительно. Правительством этот показатель запланирован как 7,4%. В ноябре 2018 года НБУ оценивал годовую инфляцию на уровне 10%, а Госстат – 11,1% (а заложили в действующий бюджет показатель 9%).

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Курс валют и прогнозы

Константин Денисов напомнил, что курс валют традиционно будет зависеть от условий внешней торговли, сотрудничества с МВФ (в части предоставления кредитов), а также политики НБУ. Украину ожидает период значительных выплат по внешним долгам, а это требует наличия запасов валюты.

Пополнить эти запасы возможно за счет возврата выведенных в оффшоры капиталов через механизм "налоговой амнистии", считает эксперт. Он напомнил – удачный пример продемонстрировала Индонезия в 2016 году. Местный бюджет получил свыше 7 миллиардов долларов в результате амнистии капиталов, но этому предшествовал ряд финансовых и налоговых расследований против владельцев этих капиталов, которые были предупреждены о полученых предварительных результатах.

В Верховной Раде Украины уже зарегистрирован законопроект №1112 от 28.11.2014 года "О возвращении капиталов, находящихся и зарегистрированных в Республике Кипр, оффшорных зонах и других юрисдикциях, освобожденных от двойного налогообложения, или имеющих льготный режим налогообложения", остается дождаться его принятия,

– уточнил Денисов.

Эксперт по инвестициям и прогнозирования European Analytical Centre Вадим Бардась в комментарии 24 каналу отметил, что рост минимальной заработной платы на 12,1% увеличит денежную массу в обращении. Но курс доллара при этом не вырастет выше 30-32 гривен в 2019 году.

В первую очередь, благодаря благоприятной конъюнктуре на мировых товарных биржах. Также – поддержке со стороны Международного валютного фонда. А это позитивный сигнал для инвесторов, которые снизят темпы вывода дивидендов и могут даже расширить инвестиционные программы в Украине.

Ближайшее время в украинской экономике будет наблюдаться стабильный рост долларового предложения на межбанковском валютном рынке – благодаря увеличению денежных переводов и экспорта товаров,

– уточнил Бардась.

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Цены и инфляция

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк в комментарии 24 каналу отметил, что уровень инфляции в течение следующего года может измениться. И назвал ряд рисков, которые могут поспособствовать росту цен.

Повышение инфляционных ожиданий людей во время выборов – первый. В следующем году украинцы должны избрать и нового Президента, и депутатов Парламента. Неопределенность относительно того, кто именно придет к власти и какие это будет иметь последствия, может дать толчок, среди прочего, и инфляции.

Следующий риск – приход к власти после выборов элит, которые будут оказывать давление на НБУ по проведению "политики дешевых денег" с лозунгами о дешевом кредитовании.

Инфляция может увеличиться, если новая власть изменит нынешнюю монетарную политику и заставит НБУ запустить так называемый “печатный станок”, считает эксперт.

Если регулятор безосновательно повысит объем денежной массы в экономике с лозунгами об удешевлении кредитования, это может привести к росту цен по турецкому или венесуэльскому сценарию. Ведь если количество купюр в карманах каждого растет быстрее, чем количество товаров на полках магазинов, то цены на товары растут автоматически,

– пояснил Корнилюк.

Усиление турбулентности на внешних рынках, особенно в странах, являющихся торговыми партнерами Украины, также является риском роста инфляции. Если страны, покупающие большинство товаров у украинских экспортеров, перестанут расти и претерпевают сокращение потребительского спроса, то приток валюты в страну замедлится. И больший импорт может обусловить дефицит на валютном рынке и инфляционного давления вследствие девальвации гривны.

Однако если ориентироваться на документы Нацбанка, который и отвечает за уровень инфляции, то в октябре этого года НБУ повысил прогноз на 2019 год – с 5,8% до 6,3%. Это хоть и выше целевого диапазона от Совета НБУ (4-6%), впрочем это тоже довольно оптимистичное значение.

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Законодательство и реформы в 2019

Накануне выборов Украина имеет большую политическую, а потому – и экономическую неопределенность, отметил в комментарии 24 каналу заместитель председателя Стратегической группы советников Премьер-министра Павел Кухта. Это окажет негативное влияние на способность всей политической системы принимать реформы. Поэтому – не стоит ожидать быстрого экономического роста вследствие проведения реформ.

Что не было принято в парламенте: реформа финансового сектора (спилт и разделение регуляторов финансового сектора). Это необходимое условие для того, чтобы небанковский финансовый сектор в Украине существовал.

Основной законопроект – о перераспределении полномочий регуляторов, передача всех концентраций по регулированию небанковских финансовых рынков Национальной комиссии по ценным бумагам. Другие законопроекты – о защите прав потребителей на финансовом рынке, дополнительные полномочия этой комиссии. Чтобы в Украине был единственный эффективный регулятор сектора от страхования к рынку акций, облигаций. И чтобы появились рынки капитала,

– пояснил Кухта.

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Остается также непринятым закон об обороте земель, который запустит земельную реформу. Это самая крупная и мощная из доступных нам реформ. И она является легкой – это один не очень большой и не очень сложный закон. Он запустит возрождение села. А рост ставок аренды увеличит доходы владельцев земли – людей в селе. И так же это – большие инвестиции, построение системы глубокой переработки на селе, развитие животноводства, пищевой промышленности, а не только выращивания сырья.

Без оборота земель этого всего не будет. И это мог бы парламент сделать в любой момент. Но с таким уровнем популизма, который есть сейчас, трудно ожидать его принятия в 2019. Но очень хотелось бы,

– отметил Кухта.

Меньшие, но тоже важные законопроекты: о введении концессии, что позволит привлекать частный сектор в инфраструктурные проекты; закон о DoingBusiness, благодаря которому мы вырастем в этом рейтинге, и это будет хороший сигнал для инвесторов и существенное облегчение жизни бизнеса по разным направлениям. Также есть большое количество евроинтергационных законопроектов, которые гармонизируют наше законодательство по разным направлениям с ЕС. И важно их постепенно принимать. Это и будет наша евроинтеграция, подчеркнул эксперт.

С другой стороны – следующий год будет сложным с финансовой точки зрения. Это период пиковых выплат по внешнему долгу. Чтобы избежать банально дефолта – необходимо будет сотрудничать с МВФ и другими кредиторами. Их условия – это всегда реформы, ничто другое их не интересует. Эти условия и будут формировать повестку дня на следующий год,

– пояснил Кухта.

Но как бы размыто перспективы не выглядели, и стать легче украинской экономике может в любое время, считает эксперт. Если концентрированно принять земельную реформу финансового сектора, в частности – пространство для улучшения есть. Однако прогнозы сильно зависят от того, кого мы выберем. И какую политику эти избранники будут проводить. Поэтому обновленные прогнозы на следующий год будут уже после выборов.

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