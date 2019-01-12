Прогноз погоды на 13 января: сильных морозов не будет, но метели не уйдут
Погода в Украине в воскресенье, 13 января, будет довольно противоречивой. Одну половину страны будет засыпать снегом, другая же будет радоваться солнцу.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"13 января, на Маланки, температура воздуха в течение дня на Западе повысится до оттепели, на остальной территории ожидается -1...-3 градуса, на Юге – 0...+3 градуса. Снег наиболее вероятен на Западе и Севере", – отметила эксперт.
В столице будет падать снег, местами – метели. Температура ночью опустится до -4...-6 градусов мороза, днем поднимется до -1...-3.
Прогноз погоды на воскресенье, 13 января, в городах Украины:
Ужгород – 0...2
Львов – 0...2
Ивано-Франковск – -1...1
Тернополь – -1...1
Черновцы – -1...1
Хмельницкий – 0...-2
Луцк – -1...1
Ровно – -1...1
Житомир – 0...-2
Винница – -1...1
Одесса – -1...1
Николаев – 0...-2
Херсон – 0...-2
Симферополь – -1...+1
Кропивницкий – 0...-2
Черкассы – 0...-2
Чернигов – -1...-3
Сумы – -1...-3
Полтава – -1...-3
Днепр – 0...-2
Запорожье – 0...-2
Донецк – -1...-3
Луганск – -1...-3
Харьков – -1...-3
Киев – -1...1
Прогноз погоды на воскресенье, 13 января