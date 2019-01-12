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      Прогноз погоды на 13 января: сильных морозов не будет, но метели не уйдут

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      Прогноз погоды 13 января 2019 Украина - прогноз от синоптика
      Прогноз погоды на 13 января / фото из открытых источников

      Погода в Украине в воскресенье, 13 января, будет довольно противоречивой. Одну половину страны будет засыпать снегом, другая же будет радоваться солнцу.

      Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      "13 января, на Маланки, температура воздуха в течение дня на Западе повысится до оттепели, на остальной территории ожидается -1...-3 градуса, на Юге – 0...+3 градуса. Снег наиболее вероятен на Западе и Севере", – отметила эксперт.

      В столице будет падать снег, местами – метели. Температура ночью опустится до -4...-6 градусов мороза, днем поднимется до -1...-3.

      Прогноз погоды на воскресенье, 13 января, в городах Украины:

      Ужгород – 0...2

      Львов – 0...2

      Ивано-Франковск – -1...1

      Тернополь – -1...1

      Черновцы – -1...1

      Хмельницкий – 0...-2

      Луцк – -1...1

      Ровно – -1...1

      Житомир – 0...-2

      Винница – -1...1

      Одесса – -1...1

      Николаев – 0...-2

      Херсон – 0...-2

      Симферополь – -1...+1

      Кропивницкий – 0...-2

      Черкассы – 0...-2

      Чернигов – -1...-3

      Сумы – -1...-3

      Полтава – -1...-3

      Днепр – 0...-2

      Запорожье – 0...-2

      Донецк – -1...-3

      Луганск – -1...-3

      Харьков – -1...-3

      Киев – -1...1


      Прогноз погоды на воскресенье, 13 января

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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