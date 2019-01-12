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      Прогноз погоди на 13 січня: сильні морози не на часі, але хуртовини не підуть

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      Прогноз погоди на 13 січня 2019 Україна - прогноз від синоптика
      Прогноз погоди на 13 січня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 13 січня, буде доволі суперечливою. Одну половину країни засипатиме снігом, інша – радітиме сонцю.

      Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. 

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      "13 січня, на Маланки, температура повітря протягом дня на Заході підвищиться аж до відлиги, на решті території очікується -1...-3 градуси, на Півдні – 0...+3 градуси. Сніг найбільш ймовірний на Заході та Півночі", – зазначила експертка. 

      У столиці падатиме сніг, місцями – хуртовини. Температура вночі опуститься до -4...-6 градусів морозу, вдень підніметься до -1...-3.

      Прогноз погоди на неділю, 13 січня, у містах України:

      Ужгород – 0…2

      Львів – 0…2

      Івано-Франківськ – -1…1

      Тернопіль – -1…1

      Чернівці – -1…1

      Хмельницький – 0…-2

      Луцьк – -1…1

      Рівне – -1…1

      Житомир – 0…-2

      Вінниця – -1…1

      Одеса – -1…1

      Миколаїв – 0…-2

      Херсон – 0…-2

      Сімферополь – -1…+1

      Кропивницький – 0…-2

      Черкаси – 0…-2

      Чернігів – -1…-3

      Суми – -1…-3

      Полтава – -1…-3

      Дніпро – 0…-2

      Запоріжжя – 0…-2

      Донецьк – -1…-3

      Луганськ – -1…-3

      Харків – -1…-3

      Київ – -1…1


      Прогноз погоди на неділю, 13 січня

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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