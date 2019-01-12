Прогноз погоди на 13 січня: сильні морози не на часі, але хуртовини не підуть

Погода в Україні у неділю, 13 січня, буде доволі суперечливою. Одну половину країни засипатиме снігом, інша – радітиме сонцю.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"13 січня, на Маланки, температура повітря протягом дня на Заході підвищиться аж до відлиги, на решті території очікується -1...-3 градуси, на Півдні – 0...+3 градуси. Сніг найбільш ймовірний на Заході та Півночі", – зазначила експертка.

У столиці падатиме сніг, місцями – хуртовини. Температура вночі опуститься до -4...-6 градусів морозу, вдень підніметься до -1...-3.

Прогноз погоди на неділю, 13 січня, у містах України:

Ужгород – 0…2

Львів – 0…2

Івано-Франківськ – -1…1

Тернопіль – -1…1

Чернівці – -1…1

Хмельницький – 0…-2

Луцьк – -1…1

Рівне – -1…1

Житомир – 0…-2

Вінниця – -1…1

Одеса – -1…1

Миколаїв – 0…-2

Херсон – 0…-2

Сімферополь – -1…+1

Кропивницький – 0…-2

Черкаси – 0…-2

Чернігів – -1…-3

Суми – -1…-3

Полтава – -1…-3

Дніпро – 0…-2

Запоріжжя – 0…-2

Донецьк – -1…-3

Луганськ – -1…-3

Харків – -1…-3

Київ – -1…1



Прогноз погоди на неділю, 13 січня