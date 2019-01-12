Прогноз погоди на 13 січня: сильні морози не на часі, але хуртовини не підуть
Погода в Україні у неділю, 13 січня, буде доволі суперечливою. Одну половину країни засипатиме снігом, інша – радітиме сонцю.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"13 січня, на Маланки, температура повітря протягом дня на Заході підвищиться аж до відлиги, на решті території очікується -1...-3 градуси, на Півдні – 0...+3 градуси. Сніг найбільш ймовірний на Заході та Півночі", – зазначила експертка.
У столиці падатиме сніг, місцями – хуртовини. Температура вночі опуститься до -4...-6 градусів морозу, вдень підніметься до -1...-3.
Прогноз погоди на неділю, 13 січня, у містах України:
Ужгород – 0…2
Львів – 0…2
Івано-Франківськ – -1…1
Тернопіль – -1…1
Чернівці – -1…1
Хмельницький – 0…-2
Луцьк – -1…1
Рівне – -1…1
Житомир – 0…-2
Вінниця – -1…1
Одеса – -1…1
Миколаїв – 0…-2
Херсон – 0…-2
Сімферополь – -1…+1
Кропивницький – 0…-2
Черкаси – 0…-2
Чернігів – -1…-3
Суми – -1…-3
Полтава – -1…-3
Дніпро – 0…-2
Запоріжжя – 0…-2
Донецьк – -1…-3
Луганськ – -1…-3
Харків – -1…-3
Київ – -1…1
Прогноз погоди на неділю, 13 січня