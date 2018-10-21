В воскресенье, 21 октября, в Украине окончательно закончится бабье лето, а на смену ему начнется холодная, мокрая осень. Во всех областях снизится температура воздуха, а иногда возможны кратковременные осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Читайте также: Украину накроет туман: синоптики назвали области

21 октября в западных и северных областях пройдут небольшие дожди,

– отметила синоптик.

В частности, в воскресенье по всей территории страны будет облачно, а средняя температура воздуха знизимться до +14+16 градусов тепла.

Теплее всего будет на юге и востоке страны, где столбики термометров покажут +16+18 градусов. Самую холодную погоду следует ожидать жителям запада и севера. Там температура опустится до +12+15 градусов.

В Киеве 21 октября также облачно, прохладно, возможен небольшой дождь.

Прогноз погоды на воскресенье, 21 октября, в городах Украины:

Ужгород – +14...+16

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +15...+17

Николаев – +16...+18

Херсон – +17...+19

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12...+14

Суммы – +11...+13

Полтава – +13...+15

Днепр – +16...+18

Запорожье – +17...+19

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +15...+17

Киев – +12...+14

Прогноз погоды на 21 октября в Украине