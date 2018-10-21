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      Прогноз погоды на 21 октября: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди

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      Погода в Украине на 21 октября
      Погода в Украине на 21 октября / фото из открытых источников

      В воскресенье, 21 октября, в Украине окончательно закончится бабье лето, а на смену ему начнется холодная, мокрая осень. Во всех областях снизится температура воздуха, а иногда возможны кратковременные осадки.

      Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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      21 октября в западных и северных областях пройдут небольшие дожди,
      – отметила синоптик.

      В частности, в воскресенье по всей территории страны будет облачно, а средняя температура воздуха знизимться до +14+16 градусов тепла.

      Теплее всего будет на юге и востоке страны, где столбики термометров покажут +16+18 градусов. Самую холодную погоду следует ожидать жителям запада и севера. Там температура опустится до +12+15 градусов.

      В Киеве 21 октября также облачно, прохладно, возможен небольшой дождь.

      Прогноз погоды на воскресенье, 21 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +14...+16

      Львов – +12...+14

      Ивано-Франковск – +12...+14

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +12...+14

      Луцк – +11...+13

      Ровно – +11...+13

      Житомир – +12...+14

      Винница – +12...+14

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +16...+18

      Херсон – +17...+19

      Симферополь – +16...+18

      Кропивницкий – +13...+15

      Черкассы – +13...+15

      Чернигов – +12...+14

      Суммы – +11...+13

      Полтава – +13...+15

      Днепр – +16...+18

      Запорожье – +17...+19

      Донецк – +16...+18

      Луганск – +16...+18

      Харьков – +15...+17

      Киев – +12...+14

      Прогноз погоды на 21 октября в Украине

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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