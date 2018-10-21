Прогноз погоды на 21 октября: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди
В воскресенье, 21 октября, в Украине окончательно закончится бабье лето, а на смену ему начнется холодная, мокрая осень. Во всех областях снизится температура воздуха, а иногда возможны кратковременные осадки.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
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21 октября в западных и северных областях пройдут небольшие дожди,
– отметила синоптик.
В частности, в воскресенье по всей территории страны будет облачно, а средняя температура воздуха знизимться до +14+16 градусов тепла.
Теплее всего будет на юге и востоке страны, где столбики термометров покажут +16+18 градусов. Самую холодную погоду следует ожидать жителям запада и севера. Там температура опустится до +12+15 градусов.
В Киеве 21 октября также облачно, прохладно, возможен небольшой дождь.
Прогноз погоды на воскресенье, 21 октября, в городах Украины:
Ужгород – +14...+16
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +15...+17
Николаев – +16...+18
Херсон – +17...+19
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +12...+14
Суммы – +11...+13
Полтава – +13...+15
Днепр – +16...+18
Запорожье – +17...+19
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +15...+17
Киев – +12...+14
Прогноз погоды на 21 октября в Украине