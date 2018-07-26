Прогноз погоды на 27 июля: жара и дожди ожидаются по всей Украине
Погода в Украине в пятницу, 27 июля, будет влажной и жаркой. Грозы с градом и усиление ветра следует ожидать в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории – кратковременные дожди. По всей Украине ожидается жара – до +33 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Непогода в Днепре завалила деревьями тротуары и залила город дождями: фото
Циклонический характер погоды остается: в западных, северных областях, а также в Винницкой и Одесской областях завтра пройдут кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни с градом. Во время грозы следует ожидать существенное усиление ветра,
– прогнозирует метеоролог.
По словам Диденко, в восточных регионах ближайшей ночью ожидаются дожди, а вот днем, 27 июля, – преимущественно без осадков. В центральных регионах – местами локальные дожди, днем 27 июня в Днепре, Полтаве и их районах будет преимущественно сухо.
По всей территории Украины ожидается жара: +25...+30 градусов. Жарче всего – в южных и восточных областях, столбики термометра там поднимутся до +28...+33 градусов.
В Киеве 27 июля – кратковременные дожди с грозами, местами ливни и град. Температура воздуха повысится до +28...+30 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 27 июля, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +26...+28
Ровно – +26...+28
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +30...+32
Николаев – +30...+32
Херсон – +32...+34
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +26...+28
Сумы – +27...+29
Полтава – +27...+29
Днепр – +29...+31
Запорожье – +32...+34
Донецк – +32...+34
Луганск – +32...+34
Харьков – +30...+32
Киев – +27...+29
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 июля, от Укргидрометцентра