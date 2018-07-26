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Прогноз погоды на 27 июля: жара и дожди ожидаются по всей Украине

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Прогноз погоды в Украине на 27 июля
Прогноз погоды в Украине на 27 июля / фото из открытых источников

Погода в Украине в пятницу, 27 июля, будет влажной и жаркой. Грозы с градом и усиление ветра следует ожидать в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории – кратковременные дожди. По всей Украине ожидается жара – до +33 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Циклонический характер погоды остается: в западных, северных областях, а также в Винницкой и Одесской областях завтра пройдут кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни с градом. Во время грозы следует ожидать существенное усиление ветра,
– прогнозирует метеоролог.

По словам Диденко, в восточных регионах ближайшей ночью ожидаются дожди, а вот днем, 27 июля, – преимущественно без осадков. В центральных регионах – местами локальные дожди, днем 27 июня в Днепре, Полтаве и их районах будет преимущественно сухо.

По всей территории Украины ожидается жара: +25...+30 градусов. Жарче всего – в южных и восточных областях, столбики термометра там поднимутся до +28...+33 градусов.

В Киеве 27 июля – кратковременные дожди с грозами, местами ливни и град. Температура воздуха повысится до +28...+30 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 27 июля, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +32...+34

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +26...+28

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +29...+31

Запорожье – +32...+34

Донецк – +32...+34

Луганск – +32...+34

Харьков – +30...+32

Киев – +27...+29

погода Україна
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 июля, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 канал
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