Прогноз погоди на 27 липня: спека та дощі очікуються по всій Україні

Погода в Україні у п'ятницю, 27 липня, буде вологою та спекотною. Грози із градом та посилення вітру слід очікувати на Вінничині та Одещині. На решті території – короткочасні дощі. По всій Україні очікується спека – до +33 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Циклонічний характер погоди залишається: у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Одещині завтра пройдуть короткочасні дощі та грози, місцями сильні зливи з градом. Під час грози слід очікувати істотне посилення вітру,

– прогнозує метеоролог.

За словами Діденко, у східних регіонах найближчої ночі очікуються дощі, а ось вдень, 27 липня, – переважно без опадів. У центральних регіонах – місцями локальні дощі, вдень 27 липня у Дніпрі, Полтаві та їхніх районах буде переважно сухо.

По всій території України очікується спека: +25...+30 градусів. Найспекотніше – у південних та східних областях, стовпчики термометра там піднімуться до +28...+33 градусів.

У Києві 27 липня – короткочасні дощі з грозами, подекуди зливи та град. Температура повітря підвищиться до +28...+30 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 27 липня, у містах України:

Ужгород – +28...+30

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +26...+28

Рівне – +26...+28

Житомир – +26...+28

Вінниця – +26...+28

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +32...+34

Луганськ – +32...+34

Харків – +30...+32

Київ – +27...+29



Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 27 липня, від Укргідрометцентру