Он прокомментировал видео, распространенное в СМИ. На нем Семинихин обращался к людям на вече у стен Конотопского городского совета.

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"Город окружен нашими блокпостами"

Кроме этого, по интернету начало распространяться другое видео, на котором якобы конотопские власти взяли деньги от оккупантов, чтобы сдать город.

Город оцеплен нашими блокпостами. Наши люди на вече приняли решение о том, чтобы сражаться. За это я проголосовал двумя руками,

– подчеркнул Семинихин.

Он объяснил, что должен был сказать людям, что на город нацелена артиллерия: "Я проинформировал людей для того, чтобы это было их решение, а не мое", – сказал он.

Вчера, 3 марта, 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского распространила видео , на котором мэр призвал горожан не сопротивляться врагу.