На днях стали известны победители международного конкурса ООН "Партнерство ради устойчивого развития-2020". В престижной номинации "экономическое развитие" лучшей признана программа Master of Public Administration (MPA), разработанная группой Метинвест.

Конкурс "Партнерство ради устойчивого развития" организует сеть Глобального договора ООН. Это крупнейшая в мире инициатива корпоративной социальной ответственности, объединяющей более 11 тысяч коммерческих компаний и 4 тысячи подписантов (которые не являются предпринимательскими организациями) и базируется в 166-ти странах и охватывает более 70 локальных сетей.

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Группа Метинвест представляла на конкурсе программу Master of Public Administration. Ее главная задача – подготовить новое поколение муниципальных управленцев, которые будут эффективно управлять коммунальным имуществом, формировать бюджет и привлекать инвестиции. То есть будут делать все, чтобы повысить уровень жизни людей.

Программа MPA стартовала в сентябре-2019 (набор проходил ежегодно), и сейчас ее осваивают 58 руководителей органов местного самоуправления из Кривого Рога, Мариуполя, Запорожья, Авдеевки, Покровска и Мелитополя. Первый поток учится в Донецком госуниверситете управления, второй – во Львовском региональном университете при Президенте Украины, после обучения студенты получат дипломы государственного образца этих вузов.

Слушатели программы MPA, многие из которых имеют по 2-3 высших образования, уже заметили ее поразительное отличие от традиционных методик обучения.

MPA помогает понять те процессы, которые не преподаются в университетах и о которых не прочитаешь в книжках, – говорит начальник юридического управления Запорожского облсовета Егор Мороз. – Проект разработан специально для местных управленцев и предоставляет им возможность принимать взвешенные и правильные решения.

Другой участник программы – директор КП "Зеленстрой" Мариуполя Петр Чекер – объяснил, почему MPA, несмотря на, казалось бы, узкое муниципальное направление, очень важное для всей Украины:

Мы изучаем лучшие мировые практики, чтобы применять их в наших городах и в государстве. Каждый из нас специалист только в узкой области. А благодаря этой программе мы понимаем и видим, как должно развиваться государство, и все вокруг должно крутиться вокруг людей, чтобы им было комфортно.

Поэтому успешная реализация проекта МРА и его победа на конкурсе "Партнерство ради устойчивого развития-2020" – это достижение не только Группы Метинвест, но и всей Украины. Ведь сейчас начал зарождаться новый класс современных муниципальных управленцев, которые будут эффективно выполнять свои функции, и, соответственно, наши города станут комфортнее и красивее. Кроме того, современное обучение и перспективы карьерного роста уменьшат отток прогрессивной молодежи и квалифицированных кадров из родных им городов.

Подробнее о программе MPA читайте в материале 24 канала "Изменим города к лучшему: когда в Украине появятся эффективные муниципальные управленцы".