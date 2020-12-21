Днями стали відомі переможці міжнародного конкурсу ООН "Партнерство заради сталого розвитку-2020". У престижній номінації "Економічний розвиток" найкращою визнано програму Master of Public Administration (MPA), яка розроблена Групою Метінвест.

Конкурс "Партнерство заради сталого розвитку" організовує мережа Глобального договору ООН. Це найбільша в світі ініціатива корпоративної соціальної відповідальності, що об’єднує понад 11 тисяч комерційних компаній та 4 тисячі підписантів (що не є підприємницькими організаціями) і базується в 166-ти країнах та охоплює понад 70 локальних мереж.

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Група Метінвест представляла на конкурсі програму Master of Public Administration. Її головне завдання – підготувати нове покоління муніципальних управлінців, які будуть ефективно керувати комунальним майном, формувати бюджет і залучати інвестиції. Тобто робитимуть усе, аби підвищити рівень життя людей.

Програма MPA стартувала у вересні-2019 (набір відбувався щороку), і зараз її освоюють 58 керівників органів місцевого самоврядування з Кривого Рогу, Маріуполя, Запоріжжя, Авдіївки, Покровська і Мелітополя. Перший потік навчається в Донецькому держуніверситеті управління, другий – у Львівському регіональному університеті при Президентові України, після навчання студенти отримають дипломи державного зразка цих вузів.

Слухачі програми MPA, багато з яких мають по 2-3 вищі освіти, вже помітили її разючу відмінність від традиційних методик навчання.

MPA допомагає зрозуміти ті процеси, які не викладаються в університетах, і про які не прочитаєш у книжках, – каже начальник юридичного управління Запорізької облради Єгор Мороз. – Проєкт розроблений спеціально для місцевих управлінців і надає їм змогу приймати виважені і правильні рішення.

Інший учасник програми – директор КП "Зеленбуд" Маріуполя Петро Чекер – пояснив, чому MPA, незважаючи на, здавалося б, вузьке муніципальне спрямування, дуже важлива для всієї України:

Ми вивчаємо кращі світові практики, щоб застосовувати їх в наших містах і в державі. Кожен з нас фахівець тільки у вузькій галузі. А завдяки цій програмі ми розуміємо і бачимо, як має розвиватися держава, і все навколо повинно крутитися навколо людей, щоб їм було комфортно.

Тож успішна реалізація проєкту МРА і його перемога на конкурсі "Партнерство заради сталого розвитку-2020" – це здобуток не лише Групи Метінвест, а й усієї України. Адже нині почав зароджуватися новий клас сучасних муніципальних управлінців, які ефективо виконнуватимуть свої функції, і, відповідно, наші міста стануть комфортнішими й красивішими. Крім того, сучасне навчання і перспективи кар'єрного зростання зменшать відтік прогресивної молоді і кваліфікованих кадрів з рідних їм міст.

Детальніше про программу MPA читайте в матеріалі 24 каналу "Змінимо міста на краще: коли в Україні з’являться ефективні муніципальні управлінці".