В рамках корпоративной программы "Рабочий быт" в 2020 году на меткомбинатах имени Ильича и "Азовсталь" отремонтировали более 2000 кв. м помещений.

Теперь они еще более качественно соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам и максимально комфортны для сотрудников.

В Группе "Метинвест" сообщили, что инвестиции в улучшение рабочего быта на предприятиях составили 29,7 млн грн. Это позволило провести капитальный ремонт на 45 объектах различного назначения.

По словам генерального директора меткомбината "Азовсталь" Группы "Метинвест" Энвера Цкитишвили, во всех подразделениях предприятия планомерно открываются обновлены бытовые помещения.

Несмотря на все вызовы 2020 года, мы продолжили реализовывать программу "Рабочий быт". Ежемесячно на меткомбинате сдаются в эксплуатацию новые отремонтированные бытовые помещения, которые еще больше соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам,

– подчеркнул он.

На меткомбинате имени Ильича ремонты прошли также на ряде участков и цехов, а также в подразделении центральной лаборатории. Отремонтировано также здание Государственной пожарно-спасательной части (ГСПЧ) №53, расположенное на территории меткомбината.