У рамках корпоративної програми "Робочий побут" 2020 року на меткомбінатах імені Ілліча та "Азовсталь" відремонтували понад 2000 кв. м приміщень.

Тепер вони ще більш якісно відповідають усім санітарно-гігієнічним нормам і максимально комфортні для співробітників.

В Групі "Метінвест" повідомили, що інвестиції в поліпшення робочого побуту на підприємствах склали 29,7 млн грн. Це дозволило провести капітальний ремонт на 45 об'єктах різного призначення.

За словами генерального директора меткомбінату "Азовсталь" Групи "Метінвест" Енвера Цкітішвілі, у всіх підрозділах підприємства планомірно відкриваються оновлені побутові приміщення.

Попри всі виклики 2020 року, ми продовжили реалізовувати програму "Робочий побут". Щомісяця на меткомбінаті здаються в експлуатацію нові відремонтовані побутові приміщення, які ще більше відповідають всім санітарно-гігієнічним нормам,

– наголосив він.

На меткомбінаті імені Ілліча ремонти пройшли також на низці ділянок і цехів, а також у підрозділі центральної лабораторії. Відремонтовано також будівлю Державної пожежно-рятувальної частини (ГСПЧ) №53, розташовану на території меткомбінату.