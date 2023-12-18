Какие программы энергосбережения доступны для львовян сейчас, как ими воспользоваться и на какой размер возмещения можно рассчитывать, читайте дальше.

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Программы по энергосбережению, которые сейчас действуют

Во Львове действуют две городские программы энергосбережения. В частности, "Теплый дом" для ОСМД и ЖСК, "Энергоэффективный дом" – для физических лиц.

Согласно программе "Теплый дом" ОСМД и ЖСК могут получить возмещение из городского бюджета в размере до 30% от тела кредита, но не более 1 миллиона гривен по одному кредитному договору.

Программа для физических лиц "Энергоэффективный дом" предусматривает компенсации 15% тела кредита, но не больше 50 тысяч гривен одним кредитным договором. К примеру, если жильцы привлекают кредит в размере 300 тысяч, то 50 – им может вернуть город.

Руководитель отдела сопровождения ОСМД Львовского городского совета Сергей Солтис рассказывает, что с началом полномасштабной войны банки фактически прекратили кредитование проектов по энергоэффективности.

Только в середине ноября этого года единственный банк "Глобус" начал кредитовать ОСМД в рамках программы "Теплый дом". К нему уже обратилось более десятка объединений совладельцев многоквартирных домов за кредитами.

Компенсацию из бюджета в рамках программы "Энергоэффективный дом" жильцы могут получить при получении кредита в банке "Львов". Этот банк единственный выдает такие кредиты.

Из городского бюджета компенсируется часть тела кредита. Жители не должны обращаться в городской совет, а напрямую в отделение банка. Если вдруг в каком-то отделении банка не знают о программе, то нужно сообщить в отдел сопровождения ОСМД, чтобы мы со своей стороны перезвонили в банковское учреждение и сказали, что в определенном отделении отсутствует коммуникация, и есть желающие поучаствовать,

– объясняет Сергей Солтис.

Утепленный дом на Трилевского, 27а / Фото Львовского городского совета

Чиновник уверяет, что оформление теплого кредита не является забюрократизированным.

"По "Энергоэффективному дому" жильцы приносят справку о зарплате и счете - и на том все. Затем подтверждение, фотофиксацию, что они выполнили работы, – говорит Сергей Солтис.– А по программе для ОСМД нужно предоставить протокол собрания совладельцев, что они согласны на получение и выплату кредита, проектно-сметную документацию. Компенсация из бюджета города происходит после того, как банк получает акты выполненных работ".

Решение о теплом кредите жителям принимается в течение недели, а для юридических лиц этот процесс занимает около месяца.

Если документы качественно подготовлены, обычно решения принимаются до месяца. Все зависит от того, насколько активно работают люди,

– замечает Солтис.

Кроме того, действует областная Комплексная программа повышение энергоэффективности, энергосбережения и развития возобновляемой энергетики в Львовской области.

Она предусматривает возмещение жителям и ОСМД процентной ставки по кредитам, в частности, при участии в программе "Энергодом" государственного Фонда энергоэффективности (для ОСМД), а также возмещение тела кредита на установление альтернативных источников энергии и стоимости оборудования, использующего возобновляемые источники энергии и установленное жильцами за свой счет.

С 2019 года на уровне государства действует программа "Энергодом" Фонд энергоэффективности. До полномасштабной войны фонд предоставлял гранты ОСМД от 40 до 70% стоимости проектов на проведение частичной или комплексной термомодернизации домов.

В программе приняли участие около 65 000 домохозяйств, сумма грантов составила более 885 миллионов гривен. После начала войны прием заявок для участия в этой программе временно приостановили.

Мероприятия по энергосбережению в доме на Кульчицкой, 4 / Фото Львовского городского совета

В июле этого года Фонд приступил к приему заявок по упрощенному пакету "А" (Легкий), который предусматривает гранты для ОСМД на установку узла коммерческого учета тепла и индивидуального теплового пункта (ИТП). ОСМД могут получить компенсации в размере 40% стоимости работ.

Ранее в рамках программы "Энергодом" действовал также пакет "Комплексный (Б)", который, кроме установки ИТР, предусматривал гранты ОСМД на утепление стен, крыши, чердака и подвала. Фонд не возобновил принятие заявок по этому пакету.

Опыт ОСМД

Руководитель ОСМД ул. Щурата, 8, во Львове Роман Олиховский рассказывает, как на практике воспользоваться разными программами и получить компенсации за внедренные меры по энергоэффективности.

"Когда мы создали ОСМД, встал вопрос привести дом к определенной стабилизации. Потому что куда ни глянь – то трубы текли, то прорывало, то отопление по две недели не было из-за заветренной системы. Выходом была программа Фонда энергоэффективности. Как раз в 2019 году начал фонд работать. Мы услышали об этой программе и приняли участие среди первых. Провели работы в 2020. Люди удовлетворены, есть ощутимая экономия. Утеплили фасад дома, установили ИТР с теплообменником, поставили на стояках отопления автоматические балансировочные клапаны, утеплили трубы горячего водоснабжения и отопления в неотапливаемых помещениях", – рассказывает Роман Олиховский.

Получив опыт, Роман Олиховский уже в качестве проектного менеджера Фонда энергосбережения сопровождал другие львовские ОСМД. В 2021 – 2022 году удалось утеплить три дома из ОСМД – на Миколайчука, 8, Шевченко, 322 и Чукарина, 7. Параллельно с государственной программой ОСМД получили возмещение и в пределах городской программы.

Дом на Патона 2/6 / Фото Львовского городского совета

Конечно, война спровоцировала трудности, рассказывает Роман Олиховский. В начале полномасштабного вторжения он помогал реализовать проект энергосбережения для ОСМД на Патона 2/6, заявку на который подали в Фонд энергоэффективности еще раньше.

Львовянин отмечает, что по программе "Энергодом" в 2022 году сделали фасад и поставили окна в квартирах и местах общего пользования. В 2023 году поставили ИТР, теплообменник, утеплили трубы и поставили балансировочные клапаны.

Проблемно было получение денежных средств по городской программе, потому что с началом войны банки не давали кредиты. Только в ноябре 2022 года удалось взять кредит у "Укргазбанка" в размере 3,5 миллиона гривен. Нам городской совет возместил 30% – 1 миллион,

– рассказывает Олиховский.

Стоимость проекта энергосбережения зависит от площади дома. Следует учитывать и то, что во время войны цены значительно выросли.

К примеру, до войны объект на Чукарина, 7, мы сделали полностью за 13 миллионов гривен. На Патона, 2/6, работы обошлись в 14 миллионов, а такие же площади на сегодняшний день обойдутся уже в 20 миллионов. У нас сейчас есть дом по Величковского, 2. К началу 2022 года стоимость утепления фасада стоила примерно 7,5 миллиона, сейчас – почти 12,

– рассказывает он.

Кроме того, изменились сроки выполнения работ. Если раньше проект энергосбережения многоквартирного дома можно было реализовать с весны до осени, то сейчас это занимает не менее года.

"Все зависит от платежеспособности ОСМД, имеющихся ресурсов, разных обстоятельств, ведь война", – отмечает Роман Олиховский.

По его мнению, меры энергосбережения по возможности нужно реализовать, ведь рано или поздно это придется сделать.

Сейчас война, и стоимость энергоресурсов не растет, но рано или поздно правительство будет вынуждено ее увеличить, и соответственно цена за отопление, горячую воду вырастет в разы,

– объясняет Роман Олиховский.

Дома, реализовавшие энергосберегающие мероприятия, экономят от 20 до 40% на оплате за отопление по сравнению с другими.

Людям нужно донести важный момент. Когда в доме нет реализуемых мер по энергосбережению, они оплачивают за отопление большие суммы, никакого прогресса нет. Утеплившие дом вместо переплаты за отопление этими средствами гасят кредиты на сделанные работы. И они уже живут в доме, который имеет и внешний вид лучше, и цены за отопление, горячую воду гораздо меньше,

– добавляет львовянин.

Итоги и планы на следующий год

По данным львовской мэрии, за время действия городской программы "Теплый дом" с 2015 года было выдано 287 кредитов на 253,7 миллиона гривен. В общей сложности 41 дом комплексно утеплен по этой программе.

По программе "Энергоэффективный дом" с 2017 года львовянам выдали 313 кредитов на 9,3 миллиона гривен.

Обратите внимание! Обе программы продолжат действовать в 2024 году. На "Теплый дом" в городском бюджете планируется около 11,5 миллиона гривен (несколько меньше, чем до полномасштабной войны), а на "Энергоэффективное жилье" – около 1,5 миллиона (без изменений).

Если будет спрос, много желающих воспользоваться программами, то, думаю, деньги будут искать, чтобы увеличить финансирование программ,

– говорит руководитель отдела сопровождения ОСМД.

Во Львовском облсовете рассказали ZAXID.NET, что на областную программу депутаты предлагают выделить 25 миллионов гривен в следующем году. Точные суммы будут известны после утверждения городского и областного бюджетов.