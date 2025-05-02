48 жителей Святошинского района, которые потеряли жилье в результате атаки на столицу 24 апреля, уже получили от города по 40 тысяч гривен. Об этом сообщил в телеграмме мэр Киева Виталий Кличко.

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Речь идет о выплатах по 40 тысяч гривен помощи – в расчете на 2 месяца на аренду жилья. 48 человек уже получили эту помощь. И мы уже готовим изменения в программу "Турбота", чтобы оплачивать аренду пострадавшим жителям, пока город восстанавливает их жилье,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что от жителей Святошинского района, чье жилье стало непригодным для жилья в результате обстрела 24 апреля, уже поступило 61 заявление на получение материальной помощи. И заявления продолжают поступать.

Еще 320 человек, квартиры которых также пострадали 24 апреля, но пригодны для проживания, уже получили от города по 10 тысяч гривен. Такую материальную помощь столица выплачивает с 2022 года, отметил Кличко.

В общем, по его словам, столица уже выплатила 170 миллионов единовременного пособия пострадавшим жителям.

Также Виталий Кличко осмотрел дом на улице Ивана Дзюбы в Святошинском районе, который был поврежден обстрелами в январе 2024 года и капитально отремонтирован за счет городского бюджета. Мэр пообщался с жителями, которые начали заселяться в восстановленное жилье.



Кличко побывал в Святошинском районе / Телеграмм Виталия Кличко

"Восстановление поврежденных в результате вражеских обстрелов домов – в приоритетах города. Поэтому, не дожидаясь помощи от государства, выделяем средства из бюджета столицы, привлекаем специалистов и оперативно восстанавливаем дома. Киев выделил из бюджета более 900 млн грн на восстановление 36 наиболее поврежденных домов. Уже капитально отремонтировали 23 жилых дома. И продолжается восстановление еще 13", – сообщил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Киев 2024 года было повреждено 106 зданий, среди которых – 84 жилых. Также повреждены 4 школы, 2 детских сада, ряд медицинских, спортивных и других социальных учреждений и 74 транспортных средства.