48 мешканців Святошинського району, які втратили житло внаслідок атаки на столицю 24 квітня, вже отримали від міста по 40 тисяч гривень. Про це повідомив у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

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Мовиться про виплати по 40 тисяч гривень допомоги – у розрахунку на 2 місяці на оренду житла. 48 людей вже отримали цю допомогу. І ми вже готуємо зміни до програми "Турбота", щоб оплачувати оренду постраждалим мешканцям поки місто відновлює їхнє житло,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що від мешканців Святошинського району, чиє житло стало непридатним для помешкання внаслідок обстрілу 24 квітня, вже надійшла 61 заява на отримання матеріальної допомоги. І заяви продовжують надходити.

Ще 320 людей, квартири яких також постраждали 24 квітня, але придатні для проживання, вже отримали від міста по 10 тисяч гривень. Таку матеріальну допомогу столиця виплачує з 2022 року, наголосив Кличко.

Загалом, за його словами, столиця вже виплатила 170 мільйонів одноразової допомоги постраждалим мешканцям.

Також Віталій Кличко оглянув будинок на вулиці Івана Дзюби у Святошинському районі, який був пошкоджений обстрілами у січні 2024 року і капітально відремонтований коштом міського бюджету. Мер поспілкувався з мешканцями, які почали заселятись у відновлене житло.



Кличко побував у Святошинському районі / Телеграм Віталія Кличка

"Відновлення пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів будинків – у пріоритетах міста. Тому, не чекаючи допомоги від держави, виділяємо кошти з бюджету столиці, залучаємо фахівців і оперативно відновлюємо будинки. Київ виділив з бюджету понад 900 мільйонів гривень на відновлення 36 найбільш пошкоджених будинків. Уже капітально відремонтували 23 житлових будинки. І триває відновлення ще 13", – повідомив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Київ 2024 року було пошкоджено 106 будівель, серед яких – 84 житлових. Також пошкоджено 4 школи, 2 дитячих садки, низка медичних, спортивних та інших соціальних установ та 74 транспортні засоби.