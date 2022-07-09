Про це написав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Вибухи пролунали орієнтовно о пів на 6 годину ранку.
Напередодні Були влучання, два вибухи в околиці міста, – Кім про обстріли Миколаєва
В Николаеве во время тревоги прогремели несколько взрывов. Жителей города просят не выходить из укрытий ни при каких обстоятельствах.
Про це написав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Вибухи пролунали орієнтовно о пів на 6 годину ранку.
Напередодні Були влучання, два вибухи в околиці міста, – Кім про обстріли Миколаєва