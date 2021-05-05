Прогулки на велосипеде: невероятные факты, которых вы не знали
Чем полезны прогулки на велосипеде? Весна – самое время достать свой велосипед для поездок на свежем воздухе, или брать в аренду для отдыха всей семьей.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Велосипед – невероятно полезное и приятное занятие.
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Несколько причин чаще кататься на велосипеде:
- Улучшение сна.
Поездка на велосипеде с утра пораньше отлично помогает быстрее проснуться. А благодаря регулярным физическим нагрузкам на велосипеде, ваш сон будет более здоровым, а значит, вы будете просыпаться отдохнувшими.
- Улучшение пищеварения.
Езда на велосипеде улучшает обмен веществ. Благодаря чему повышается аппетит и улучшается переваривание пищи.
- Повышение выносливости.
Благодаря регулярным поездкам на велосипеде вы повышаете общую выносливость организма, чувствуете себя бодрее, активнее и крепче, легче переносите нагрузки во время рабочего дня, а ваш эмоциональный фон стабилизируется.
- Снижение веса.
Велосипед очень полезен тем, кто хочет сбросить лишние килограммы. Во время велосипедной поездки сжигается большое количество калорий, уменьшаются нежелательные отложения в области бедер.
Велосипед – отличный способ привести тело в форму / Фото Pixabay
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- Повышение мышечного тонуса.
Регулярные поездки на велосипеде помогают вам тренировать мышцы ног, груди, спины, рук. Благодаря чему улучшается их форма и одновременно повышается выносливость мышц.
- Снижение стресса.
Поездки на велосипеде – самый простой и быстрый способ получить дозу гормонов счастья. Езда на велосипеде, как и другие циклические виды спорта, — отличный способ отвлечься от неприятных мыслей.
- Укрепление нервной системы.
Велосипедные прогулки благотворно влияют на общее эмоциональное состояние, способствуют укреплению нервной системы – улучшается ваше настроение и общее самочувствие, вы получаете огромный заряд бодрости.
- Укрепление сердечно-сосудистой системы.
- Предупреждение варикоза.
- Развитие вестибулярного аппарата.
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