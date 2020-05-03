Прогульщики в Раде: кто из нардепов рискует остаться без выплат
В апреле 60 нардепов пропустили более 30% голосований в Верховной Раде. За это им могут не возместить расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий.
Ще у жовтні 2019 парламентарі ухвалили зміни до законодавства. Згідно з ними, відвідуваність народними депутатами пленарних засідань вимірюються участю їх у голосуваннях. Тобто, ті нардепи, які не голосували під час засідань Ради, вважаються відсутніми, пише "ОПОРА".
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Обранцям, які пропустили понад 30% голосувань, не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням ними депутатських повноважень.
Скільки грошей отримують нардепи?Посадовий оклад одного народного обранця коливається від 10 до 12 прожиткових мінімумів (20 270 – 24 324 гривень у 2020 році).Зарплата депутата, крім посадового окладу, включає ще надбавки та доплати (для депутатів, які мають науковий ступінь або почесне звання). Сума, аналогічна заробітній платі, виділяється також і на виконання депутатських повноважень.
Відповідне рішення щодо депутатів мають ухвалити у Комітеті з питань Регламенту депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
Хто з нардепів пропустили 100% голосувань
- Андрій Кожем'якін "Батьківщина";
- Андрій Холодов "Слуга народу";
- Анжеліка Лабунська "Батьківщина";
- Вадим Новинський позафракційний;
- Вадим Столар ОПЗЖ;
- Валерій Дубіль "Батьківщина";
- Віктор Балога "За майбутнє";
- Віталій Данілов "Батьківщина";
- Григорій Немиря "Батьківщина";
- Мустафа Джемілєв "Європейська солідарність";
- Олег Макаров "Голос";
- Олександра Устінова "Голос";
- Олесь Довгий позафракційні;
- Сергій Власенко "Батьківщина";
- Сергій Рудик позафракційний;
- Сергій Тарута "Батьківщина".
Загалом протягом квітня у парламенті відбулось 71 голосування та 30 тисячі 33 натискання на кнопку системи "Рада".