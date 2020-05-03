Прогульщики в Раде: кто из нардепов рискует остаться без выплат

В апреле 60 нардепов пропустили более 30% голосований в Верховной Раде. За это им могут не возместить расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Ще у жовтні 2019 парламентарі ухвалили зміни до законодавства. Згідно з ними, відвідуваність народними депутатами пленарних засідань вимірюються участю їх у голосуваннях. Тобто, ті нардепи, які не голосували під час засідань Ради, вважаються відсутніми, пише "ОПОРА".

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Обранцям, які пропустили понад 30% голосувань, не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням ними депутатських повноважень.

Скільки грошей отримують нардепи?Посадовий оклад одного народного обранця коливається від 10 до 12 прожиткових мінімумів (20 270 – 24 324 гривень у 2020 році).Зарплата депутата, крім посадового окладу, включає ще надбавки та доплати (для депутатів, які мають науковий ступінь або почесне звання). Сума, аналогічна заробітній платі, виділяється також і на виконання депутатських повноважень.

Відповідне рішення щодо депутатів мають ухвалити у Комітеті з питань Регламенту депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

Хто з нардепів пропустили 100% голосувань

Андрій Кожем'якін "Батьківщина";

Андрій Холодов "Слуга народу";

Анжеліка Лабунська "Батьківщина";

Вадим Новинський позафракційний;

Вадим Столар ОПЗЖ;

Валерій Дубіль "Батьківщина";

Віктор Балога "За майбутнє";

Віталій Данілов "Батьківщина";

Григорій Немиря "Батьківщина";

Мустафа Джемілєв "Європейська солідарність";

Олег Макаров "Голос";

Олександра Устінова "Голос";

Олесь Довгий позафракційні;

Сергій Власенко "Батьківщина";

Сергій Рудик позафракційний;

Сергій Тарута "Батьківщина".

Загалом протягом квітня у парламенті відбулось 71 голосування та 30 тисячі 33 натискання на кнопку системи "Рада".