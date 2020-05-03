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      Прогульщики в Раде: кто из нардепов рискует остаться без выплат

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      Прогульники у Раді
      Прогульники у Раді / LIGA.net

      В апреле 60 нардепов пропустили более 30% голосований в Верховной Раде. За это им могут не возместить расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий.

      Ще у жовтні 2019 парламентарі ухвалили зміни до законодавства. Згідно з ними, відвідуваність народними депутатами пленарних засідань вимірюються участю їх у голосуваннях. Тобто, ті нардепи, які не голосували під час засідань Ради, вважаються відсутніми, пише "ОПОРА".

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      Обранцям, які пропустили понад 30% голосувань, не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням ними депутатських повноважень.

      Скільки грошей отримують нардепи?Посадовий оклад одного народного обранця коливається від 10 до 12 прожиткових мінімумів (20 270 – 24 324 гривень у 2020 році).Зарплата депутата, крім посадового окладу, включає ще надбавки та доплати (для депутатів, які мають науковий ступінь або почесне звання). Сума, аналогічна заробітній платі, виділяється також і на виконання депутатських повноважень.

      Відповідне рішення щодо депутатів мають ухвалити у Комітеті з питань Регламенту депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

      Хто з нардепів пропустили 100% голосувань

      • Андрій Кожем'якін "Батьківщина";
      • Андрій Холодов "Слуга народу";
      • Анжеліка Лабунська "Батьківщина";
      • Вадим Новинський позафракційний;
      • Вадим Столар ОПЗЖ;
      • Валерій Дубіль "Батьківщина";
      • Віктор Балога "За майбутнє";
      • Віталій Данілов "Батьківщина";
      • Григорій Немиря "Батьківщина";
      • Мустафа Джемілєв "Європейська солідарність";
      • Олег Макаров "Голос";
      • Олександра Устінова "Голос";
      • Олесь Довгий позафракційні;
      • Сергій Власенко "Батьківщина";
      • Сергій Рудик позафракційний;
      • Сергій Тарута "Батьківщина".

      Загалом протягом квітня у парламенті відбулось 71 голосування та 30 тисячі 33 натискання на кнопку системи "Рада".

      Автор: Алена Захарова
      Теги: ВО Батькивщина Оппозиционная платформа – За жизнь Андрей Кожемякин Сергей Власенко Олесь Довгий Григорий Немыря Виктор Балога Сергей Тарута Мустафа Джемилев Вадим Новинский Европейская солидарность Слуга народа Деньги Зарплата Верховная Рада Новости Украины Новости политики
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