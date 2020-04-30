Коронавирусом переболели до 15 нардепов, – Разумков

Официально диагноз COVID-19 подтвердили у 10 народных депутатов. Однако, вероятно, не все публично сообщали об инфицировании.

Максимум в Раде коронавирусом могли переболеть 15 парламентариев. Такого мнения придерживается спикер Дмитрий Разумков. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

Ранее Половина Рады переболела коронавирусом, – Шахов в переписке с Джокером

Я думаю, что 10 – 15 человек максимум (заразились – 24 канал). Это я так с запасом говорю, с учетом тех, кто, возможно, заболел, но об этом так публично не заявил. Я не готов сейчас говорить о количестве, но оно совсем незначительное,

– заверил глава Верховной Рады.

Он добавил, что рад тому, что большая часть инфицированных народных депутатов уже вернулись к работе.

"Надеюсь, что в ближайшее время те, кто на самоизоляции или пока на больничном, также вернутся к исполнению обязанностей", – сказал Разумков.

В то же время, спикер опроверг слухи о том, что COVID-19 могла переболеть половина парламентариев.

Это не соответствует действительности абсолютно. Потому что, даже когда выявляли заболевание у народных депутатов, количество значительно меньше... О половине, то есть 200 с чем-то народных депутатах речь не идет абсолютно,

– добавил Разумков.

Кто из нардепов заболел коронавирусом: