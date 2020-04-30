Коронавирусом переболели до 15 нардепов, – Разумков
Официально диагноз COVID-19 подтвердили у 10 народных депутатов. Однако, вероятно, не все публично сообщали об инфицировании.
Максимум в Раде коронавирусом могли переболеть 15 парламентариев. Такого мнения придерживается спикер Дмитрий Разумков. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.
Ранее Половина Рады переболела коронавирусом, – Шахов в переписке с Джокером
Я думаю, что 10 – 15 человек максимум (заразились – 24 канал). Это я так с запасом говорю, с учетом тех, кто, возможно, заболел, но об этом так публично не заявил. Я не готов сейчас говорить о количестве, но оно совсем незначительное,
– заверил глава Верховной Рады.
Он добавил, что рад тому, что большая часть инфицированных народных депутатов уже вернулись к работе.
"Надеюсь, что в ближайшее время те, кто на самоизоляции или пока на больничном, также вернутся к исполнению обязанностей", – сказал Разумков.
В то же время, спикер опроверг слухи о том, что COVID-19 могла переболеть половина парламентариев.
Это не соответствует действительности абсолютно. Потому что, даже когда выявляли заболевание у народных депутатов, количество значительно меньше... О половине, то есть 200 с чем-то народных депутатах речь не идет абсолютно,
– добавил Разумков.
Кто из нардепов заболел коронавирусом:
- Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов был первым из парламентариев, кто заболел COVID-19. А уже через 10 дней после госпитализации политик сообщил, что врачи его выписали, поскольку его тесты были отрицательными.
- На следующий день после Шахова коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева. Он уже выздоровел и выписан из больницы.
- Руслан Горбенко из "Слуги народа" о диагнозе узнал 24 марта, и находился в столичной Александровской больнице. 6 апреля выписали потому, что он уже вылечился.
- Коронавирусом заразился также внефракционный нардеп Сергей Рудик. Он предполагает, что заразился COVID-19 именно в парламенте. О своем выздоровлении он сообщил 17 апреля. Чтобы выздороветь, ему понадобился месяц.
- Анна Скороход – тоже внефракционная нардеп. В больнице с диагнозом COVID-19 она находилась с младенцем. О выздоровлении сообщила 23 апреля.
- Перед Пасхой нардеп-оппоблоковец Вадим Новинский сообщал, что тест на коронавирус показал у него положительный результат. Политик убеждал, что никаких симптомов заболевания у него нет, и обещал оставаться некоторое время дома на самоизоляции.