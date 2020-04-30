Коронавірусом перехворіло до 15 нардепів, – Разумков

Офіційно діагноз COVID-19 підтвердили у 10 народних депутатів. Однак, імовірно, не всі публічно повідомляли про інфікування.

Максимум у Раді коронавірусом могли перехворіти 15 парламентарів. Такої думки дотримується спікер Дмитро Разумков. Про це він розповів в ефірі телеканалу ZIK.

Раніше Половина Ради перехворіла на коронавірус, – Шахов у листуванні з Джокером

Я думаю, що 10 – 15 осіб максимум (заразилися – 24 канал). Це я так з запасом говорю з урахуванням тих, хто, можливо, захворів, але про це так публічно не заявив. Я не готовий зараз говорити про кількість, але вона зовсім незначна,

– запевнив голова Верховної Ради.

Він додав, що радий тому, що більша частина інфікованих народних депутатів вже повернулась до роботи.

"Сподіваюсь, що найближчим часом ті, хто на самоізоляції або поки що на лікарняному, так само повернуться до виконання обов’язків", – сказав Разумков.

Водночас, спікер заперечив чутки про те, що COVID-19 могла перехворіти половина парламентарів.

Це не відповідає дійсності абсолютно. Тому що, навіть коли виявляли захворювання у народних депутатів, кількість значно менша... Про половину, тобто 200 з чимось народних депутатів не йдеться абсолютно,

– додав Разумков.

Хто з нардепів захворів на коронавірус: