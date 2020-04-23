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      Половина Рады переболела коронавирусом, – Шахов в переписке с Джокером

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      Джокер опубликовал переписку с Шаховым / фото из фейсбука Шахова

      Сергей Шахов первый нардеп, у которого обнаружили коронавирус. Сейчас он уже выздоровел и поделился своими соображениями и откровениями в переписке с телеграмным пранкером Джокером. Тот представился ему министром Минздрава Максимом Степановым.

      Как написал Джокер в своем телеграм-канале, Шахов хотел пообщаться с министром, но стеснялся ему сам написать. Поэтому пранкер "проявил инициативу и написал сам".

      Предыдущие заявления Шахов считает, что COVID-19 создали искусственно и он заразился не в Куршевеле, а в Украине

      О Куршевеле

      Шахов признался Джокеру, что "какая-то активация" коронавируса состоялась именно на этом элитном курорте. К слову, именно после приезда из Франции, Шахов пошел в частную лабораторию и получил там положительный тест на коронавирус. О скандале с лабораторией, которая не сообщила результаты тестирования официальным органам Украины – детальнее читайте по ссылке.


      Именно в Куршевеле состоялась "активация" / Изображение из телеграма Джокера

      То, что он был на курорте, Шахов подтверждал и ранее. Однако, болезнь он все же связывал с пребыванием в Украине. Так, по его словам, симптомы коронавируса в конце января были у его детей, а также бабушки. Говорит: что тогда еще даже тестов в Украине не было, чтобы определить, был ли это коронавирус.


      Симптомы у Шахова были и раньше / Изображение из телеграма Джокера

      О коронавирусе в Раде

      Сергей Шахов предположил, что коронавирусом в Раде переболела уже половина депутатов. В переписке засветил и имена коллег: Дмитрий Лубинець, Олег Волошин, Николай Бабенко.


      Шахов отмечает, что коллеги переболели еще раньше него / Картинки из телеграма Джокера

      Нардеп в переписке также признался, что встречался с большим количеством людей, однако заболели только трое. Джокер сатирически высказался, что нужно было больше общаться со "Слугами народа".


      Многие вылечились дома, по словам Шахова / Изображение из телеграма Джокера

      Об участии в тестировании

      Напоследок Шахов высказался, что хотел бы принять участие в тестировании "ради спасения страны". Эксперимент заключается в исследованиях крови тех пациентов, которые уже победили коронавирус. О нем, по словам Шахова, знает врач-инфекционист Ольга Голубовская.


      Инициативу в участии Шахов проявил первым / Изображение из телеграма Джокера

      Джокер попросил найти еще добровольцев для участия в исследованиях. На следующий день Шахов сообщил, что на это согласны нардеп Сергей Вельможный с сыном. Они уже тоже выздоровели от COVID-19, а перед тем находились в Александровской больнице Киева.


      Оба Вельможные согласились на исследование / Изображение из телеграма Джокера


      Шахов подробно расписал суть исследований / Изображение из телеграма Джокера 

       

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Пранкер Джокер Сергей Шахов
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