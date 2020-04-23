Половина Рады переболела коронавирусом, – Шахов в переписке с Джокером
Сергей Шахов первый нардеп, у которого обнаружили коронавирус. Сейчас он уже выздоровел и поделился своими соображениями и откровениями в переписке с телеграмным пранкером Джокером. Тот представился ему министром Минздрава Максимом Степановым.
Как написал Джокер в своем телеграм-канале, Шахов хотел пообщаться с министром, но стеснялся ему сам написать. Поэтому пранкер "проявил инициативу и написал сам".
Предыдущие заявления Шахов считает, что COVID-19 создали искусственно и он заразился не в Куршевеле, а в Украине
О Куршевеле
Шахов признался Джокеру, что "какая-то активация" коронавируса состоялась именно на этом элитном курорте. К слову, именно после приезда из Франции, Шахов пошел в частную лабораторию и получил там положительный тест на коронавирус. О скандале с лабораторией, которая не сообщила результаты тестирования официальным органам Украины – детальнее читайте по ссылке.
Именно в Куршевеле состоялась "активация" / Изображение из телеграма Джокера
То, что он был на курорте, Шахов подтверждал и ранее. Однако, болезнь он все же связывал с пребыванием в Украине. Так, по его словам, симптомы коронавируса в конце января были у его детей, а также бабушки. Говорит: что тогда еще даже тестов в Украине не было, чтобы определить, был ли это коронавирус.
Симптомы у Шахова были и раньше / Изображение из телеграма Джокера
О коронавирусе в Раде
Сергей Шахов предположил, что коронавирусом в Раде переболела уже половина депутатов. В переписке засветил и имена коллег: Дмитрий Лубинець, Олег Волошин, Николай Бабенко.
Шахов отмечает, что коллеги переболели еще раньше него / Картинки из телеграма Джокера
Нардеп в переписке также признался, что встречался с большим количеством людей, однако заболели только трое. Джокер сатирически высказался, что нужно было больше общаться со "Слугами народа".
Многие вылечились дома, по словам Шахова / Изображение из телеграма Джокера
Об участии в тестировании
Напоследок Шахов высказался, что хотел бы принять участие в тестировании "ради спасения страны". Эксперимент заключается в исследованиях крови тех пациентов, которые уже победили коронавирус. О нем, по словам Шахова, знает врач-инфекционист Ольга Голубовская.
Инициативу в участии Шахов проявил первым / Изображение из телеграма Джокера
Джокер попросил найти еще добровольцев для участия в исследованиях. На следующий день Шахов сообщил, что на это согласны нардеп Сергей Вельможный с сыном. Они уже тоже выздоровели от COVID-19, а перед тем находились в Александровской больнице Киева.
Оба Вельможные согласились на исследование / Изображение из телеграма Джокера
Шахов подробно расписал суть исследований / Изображение из телеграма Джокера
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