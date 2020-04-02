СБУ провела обыск в лаборатории Пальчевского Eurolab

В частной медицинской лаборатории Eurolab, владельцем которой является Андрей Пальчевский, провели обыски. Касались они дела о вероятном сокрытии положительных результатов на COVID-19 перед официальными органами Украины.

Сам власник клініки назвав це "спробою прив'язати його до того, що нібито київська лабораторія не повідомила про три випадки захворювання, і таким чином посприяла розвитку епідемії". Про це Пальчевський заявив в ефірі одного з телеканалів.

Раніше Прокуратура відкрила справу через приховання клінікою Eurolab випадків зараження коронавірусом

Офіційна причина – стаття 113, здається, диверсія проти держави,

– зазначив Пальчевський.

24 березня прокуратура порушила кримінальну справу через ймовірне приховування клінікою Eurolab декількох випадків коронавірусу. Однак, справу порушили за статтею 325, частина 1 Кримінального кодексу – "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням", а не 113 про яку говорить Пальчевський.

Приховування результатів аналізів: коротко

Щонайменше четверо пацієнтів отримали позитивний результат на COVID-19 у приватній клініці Eurolab після гірськолижного курорту Куршевель.

Клініка, дізнавшись позитивний діагноз, не повідомила про це офіційні органи України.

України. Eurolab відправив тести на перевірку не в центральну державну лабораторію Києва, а в Німеччину. Однак німецькі представники повідомили про результат державні органи України.

відправив тести на перевірку не в центральну державну лабораторію Києва, а в Німеччину. Однак про результат державні органи України. За інформацією МОЗ, кілька людей, які прилетіли з цього курорту після 8 березня заразилися коронавірусом. Серед них був і Сергій Шахов , депутат з групи "Довіра".

, депутат з групи "Довіра". Представникам МОЗ доведелося перевіряти десятки людей, з якими ці особи могли контактувати впродовж чотирьох днів, поки не стало офіційно відомо про позитивний результат тесту.



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