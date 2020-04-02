СБУ провела обыск в лаборатории Пальчевского Eurolab
В частной медицинской лаборатории Eurolab, владельцем которой является Андрей Пальчевский, провели обыски. Касались они дела о вероятном сокрытии положительных результатов на COVID-19 перед официальными органами Украины.
Сам власник клініки назвав це "спробою прив'язати його до того, що нібито київська лабораторія не повідомила про три випадки захворювання, і таким чином посприяла розвитку епідемії". Про це Пальчевський заявив в ефірі одного з телеканалів.
Раніше Прокуратура відкрила справу через приховання клінікою Eurolab випадків зараження коронавірусом
Офіційна причина – стаття 113, здається, диверсія проти держави,
– зазначив Пальчевський.
24 березня прокуратура порушила кримінальну справу через ймовірне приховування клінікою Eurolab декількох випадків коронавірусу. Однак, справу порушили за статтею 325, частина 1 Кримінального кодексу – "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням", а не 113 про яку говорить Пальчевський.
Приховування результатів аналізів: коротко
- Щонайменше четверо пацієнтів отримали позитивний результат на COVID-19 у приватній клініці Eurolab після гірськолижного курорту Куршевель.
- Клініка, дізнавшись позитивний діагноз, не повідомила про це офіційні органи України.
- Eurolab відправив тести на перевірку не в центральну державну лабораторію Києва, а в Німеччину. Однак німецькі представники повідомили про результат державні органи України.
- За інформацією МОЗ, кілька людей, які прилетіли з цього курорту після 8 березня заразилися коронавірусом. Серед них був і Сергій Шахов, депутат з групи "Довіра".
- Представникам МОЗ доведелося перевіряти десятки людей, з якими ці особи могли контактувати впродовж чотирьох днів, поки не стало офіційно відомо про позитивний результат тесту.
Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
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